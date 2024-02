Le maschere ballano al ritmo afrobrasiliano

Un tripudio di coriandoli invaderà Vergato domenica prossima. Il carnevale, uno dei più antichi della provincia, è arrivato alla 142esima edizione. La manifestazione è stata oggetto, qualche anno fa, di una approfondita ricerca storica. Lo studio ha spaziato dalle prime edizioni fino alla contemporaneità ed è stato poi raccolto in un libro dal titolo Vergato in carnevale, a cura di Gian Paolo Borghi. A riprova dell’affezione che la popolazione nutre verso il carnevale, è in corso anche una raccolta di fotografie e filmati a tema, curata dal vergatese Umberto Bernardi. Abbondano in paese gli aneddoti relativi ai carnevali di ogni tempo.

"Un anno vennero lanciati da un carro dei fagiani. Si racconta che un cacciatore li vide atterrare in giardino, non ci pensò un istante, prese la doppietta e sparò - racconta Rita Ciampichetti, residente a Vergato - Certo, erano altri tempi".

La manifestazione da un paio d’ anni ha cambiato veste, trovandosi costretta a sostituire i carri allegorici con una grande sfilata in maschera. L’assenza dei carri è legata a una modifica delle normative sulla sicurezza dei pianali a cui, al momento, la Pro loco non è riuscita ad adeguarsi. In realtà, quest’anno il via libera all’utilizzo dei pianali c’è stato, ma è arrivato in ritardo rispetto ai tempi di preparazione dei carri che potrebbero tornare protagonisti dal prossimo anno.

"Vorrei rivolgere un appello a tutti gli appassionati: il prossimo anno speriamo di poter disporre di nuovo dei pianali da allestire - rivela Mariella Sileo, presidente della Pro loco appena riconfermata alla guida di un nuovo direttivo - Chi ha voglia di cimentarsi si faccia avanti".

Ad aprire la manifestazione di domenica prossimao sarà, alle 14, il principe di Montepetto con la sua zirudela per le vie del paese, a cui parteciperanno le società carnevalesche, le società sportive e le scuole di ballo. Dalle 14.30 avrà poi inizio la sfilata in maschera a cui potranno aggregarsi tutti gli intervenuti, animata da S’ambarkamo, gruppo di percussionisti afrobrasiliani che proporrà un vasto repertorio musicale che spazia dal Sambareggae, al Drum’n’bass passando per il funky e il Maracatu. All’ultimo minuto si è aggregato anche il gruppo folkloristico pavullese che si esibirà in uno spettacolo di musica e balli tradizionali.

Ad arricchire la giornata ci saranno poi uno spettacolo di drag queen, giochi e animazioni per bambini, gonfiabili e stand gastronomici. A presentare gli eventi sarà Francesco Preci, e l’intrattenimento musicale a cura di Riki Ziki Dj. Nel caso di avverse condizioni meteo, l’appuntamento sarà rimandato al 25 febbraio oppure, nel caso di maltempo persistente, al 3 marzo.

Fabio Marchioni