Le melodie del sud del mondo nell’antica Pieve di Roffeno

All’interno del progetto per valorizzare e riscoprire l’antica Pieve di Roffeno e il borgo che è sorto affianco a questa chiesa, lunedì alle 21 si terrà la serata musicale "A flor de piel". Gli artisti Sarita & Giuseppe De Trizio condurranno gli spettatori un viaggio attraverso i "motivi del Sud del mondo", esplorando la tradizione del Tango e della musica sudamericana, con brani di autori sia latini che provenienti da oltreoceano. L’evento è un’opportunità per immergersi nella musica e nelle tradizioni del "Sud del mondo", unendo generi di frontiera e storie legate dalla vocazione poetica intensa. "Il nostro progetto – dichiarano i due artisti – nasce dall’idea di proporre un viaggio tra musica e parole che racconti gli ultimi angoli del mondo ed in particolar modo tra l’Italia e la tradizione del Tango e del Sud America, affrontando un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. Generi di frontiera, epopee sonore legate a filo doppio dalla storia e dalla vocazione poetica intensa". A fine serata seguirà una degustazione di prodotti tipici della montagna offerti da aziende agricole del territorio.