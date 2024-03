Le ’Metamorfosi’ in quattro visioni. Così la natura cambia aspetto

Può l’arte ancora stupire? Chissà quanti decenni fa è stata pronunciata questa frase per la prima volta, però è proprio così quando si trovano opere che accendono la sorpresa e portano a riflettere: come quelle che si possono vedere da oggi nella mostra ’Metamorfosi’ alla Labs Gallery di via Santo Stefano, che legittimano la domanda. Cécile Beau, Nicolas Boulard, Jean-Baptiste Caron, Charlotte Charbonnel sono i quattro nomi ospitati da Alessandro Luppi in un gemellaggio con la galleria parigina 22,48 m2 di Rosario Caltabiano, che ha progettato con alcuni degli artisti da lui rappresentati una mostra su misura per Bologna: il punto d’incontro tra i quattro stili è nell’osservazione della natura e dello sguardo dell’uomo su quest’ultima.

Due artisti di Labs, Giulia Marchi e Marco Emmanuele invece, sono esposti attualmente a Parigi. Un bello scambio di menti e un allargamento dei confini creativi e di mercato, che porta in città opere da osservare attentamente, scavalcando il primo impatto, perché il bello viene dopo. Succede con i lavori di Jean-Baptiste Caron, l’unico assente, dei tre autori, al vernissage, i cui lavori spesso nascondono una sensazione ambivalente. Entrando alla Labs, sul muro di destra, attrae un’installazione di vecchi specchi, si intitola Au gre´ des existences e il suo segreto sta nel fatto che nasconde una seconda lettura, possibile solo se si appanna lo specchio respirandoci vicino. In Corps céleste, invece, una pietra di marmo striata sembra galleggiare serena nell’acqua. Ma come farà se pesa 12 chili? Poi ecco una pozzanghera nera dove ogni tanto cade una goccia che forma cerchi concentrici. Ma da dove cade la goccia? Nel soffitto della galleria non ci sono perdite. È un’opera di Cécile Beau e si intitola Vallen ed è realizzata con legno, inchiostro di china, un dispositivo sonoro. Un po’ come la roccia basaltica che giace a terra con parti di muschio cresciute sopra, ma… si sente un borbottio, come qualcuno che russa, com’è possibile? L’interno di questa roccia è stato scavato per nascondere un dispositivo acustico che riproduce un doppio suono: uno proveniente dalle profondità della terra, un terremoto; l’altro dal respiro ovattato di una pantera. Proprio lì vicino si sente un altro suono: è quello delle stelle! Arriva da ’Asterisme’, bolle di vetro soffiato su aste metalliche che riproducono il suono di una stella della costellazione della Lira indicizzata dalla Nasa. Ci racconta di Charlotte Charbonnel, che in Molybdomancies tenta di fissare uno stato del metallo raramente visibile, quello della fusione, rifacendosi a un’antica tradizione divinatoria. Infine ecco una gigantesca fetta di pane con gli alveoli tipici del lievito madre: è una delle sculture di Nicola Boulard, che combinano riferimenti al minimalismo e all’arte concettuale per mezzo di materiali organici, la maggior parte dei quali provenienti dal mondo della produzione alimentare.

Benedetta Cucci