Le mille vite della fisarmonica

"Ragazzino, questo strumento non fa per te…hai le dita troppo grosse". Era una persona schietta e immediata, oltre a essere uno straordinario musicista, Leonildo Marcheselli, l’uomo che soprattutto nel dopoguerra, diede grande popolarità alla filuzzi. Quella frase era rivolta a un suo piccolo allievo, Lucio Dalla che, bambino, prendeva da lui lezioni di fisarmonica. Anzi, della sua versione cittadina, l’organetto bolognese, che veniva realizzato artigianalmente da una leggendaria dinastia di costruttori, la famiglia Biagi. Uno strumento che è diventato, nei decenni, il simbolo del suono delle balere, delle danze,del volteggiare tra polke e mazurke, adesso tornate prepotentemente di attualità, come dimostra l’immancabile ‘tutto esaurito’ che registrano, ogni volta, le serate curate da un giovane virtuoso, Nicolò Quercia curatore, con il suo gruppo La Filuzzeria, della rassegna ’Filuzzi Mon Amour’, alla Sala Paradiso di San Lazzaro di Savena. "Ho scoperto la fisarmonica, e me ne sono innamorato – dice – quando, da bambino vedevo i miei nonni, appassionati ballerini filuzziani danzare. Era come se i loro corpi si fondessero accompagnati dal suono delle orchestre, in balere storiche, proprio come la Sala Paradiso, dove avevano un tavolino riservato e dove adesso torno: è come se rendessi omaggio proprio a loro che mi hanno trasmesso questo amore".

Inaugurazione il 3 ottobre e poi altre cinque serate, ognuna con un ospite che rappresenta le radici, ma anche, soprattutto, la modernità di questo suono. E della fisarmonica, che verrà suonata, nel corso della rassegna da alcuni dei suoi grandi interpreti, da Massimo Budriesi, una star del settore (7 novembre) a Massimo Tagliata (21 novembre), famoso per gli arrangiamenti dei maggior successi di Biagio Antonacci, che accompagnò in una edizione del Festival di Sanremo. Tagliata ha brevettato , dopo due anni di studi e ricerche in un piccolo laboratorio sull’Appennino bolognese, il Fidharmoneon, che nasce dall’unione della fisarmonica con il bandoneòn della tradizione del tango, presentato in anteprima proprio a Bologna all’interno di Eufonica a aprile a Palazzo di Re Enzo.

Sembra di essere tornati ai tempi dei Biagi, dapprima Ettore che iniziò nel 1906 e poi Attilio, che per sperimentare l’efficacia del lo strumento, creò il gruppo musicale composto da tre organetti ed una chitarra, il Quartetto Bolognese dell’Allegria, che incideva per la Durium, allora casa discografica di grande importanza, dagli anni 30 agli anni 50. E fu proprio quando un manovale di Longara di Calderara, Leonildo Marcheselli, incontrò questo particolare organetto, che la filuzzi raggiunse la grande popolarità, che vive adesso una nuova stagione, che potrebbe portare al riconoscimento delle musiche da ballo della Regione Emilia Romagna come patrimonio Unesco.

Un interesse per lo strumento che ha contagiato anche una celebrità del pop, come Cesare Cremonini che sui suoi social, ha annunciato di recente di aver iniziato a prendere lezioni di fisarmonica. Sicuramente con esiti maggiormente interessanti di quelli di Lucio Dalla, che passò poi, con i risultati che conosciamo, al clarinetto. Alla Sala Paradiso lo aspettano per farlo esibire sul palco insieme agli altri orchestrali ‘filuzziani’