Le minacce del neofascista Sotto tutela l’ex moglie di Bellini "Lui potrebbe ancora vendicarsi"

di Federica Orlandi

Allerta massima nei confronti di Maurizia Bonini, la ex moglie di Paolo Bellini nonché testimone chiave nel processo contro di lui sulla strage del 2 agosto 1980 in stazione a Bologna. Processo in cui l’ex Primula nera di Avanguardia nazionale ha preso l’ergastolo, in primo grado.

Dopo le frasi intercettate contro la ex moglie, oltre che contro il figlio del presidente della Corte d’assise che lo ha condannato, Bellini ieri l’altro è stato arrestato: misura cautelare ritenuta necessaria per evitare che reiteri il reato – omicidio – di cui è accusato. E subito Procura generale e Prefettura di Reggio Emilia, città in cui la Bonini è ancora residente, si sono attivate per tutelare la destinataria di tali minacce. Diverse le opzioni possibili, dalla vigilanza dinamica alla scorta fino a un vero e proprio sistema di protezione testimoni; e nonostante in un primo momento Bonini avesse rifiutato interventi di questo tipo, ugualmente sono state poi messe in campo nei suoi confronti attività mirate a proteggerla da eventuali ritorsioni da parte di persone assoldate o incaricate dal pericoloso ex marito.

In primo grado, Bellini è stato condannato come esecutore materiale della strage. Era aprile 2022: la ex moglie in aula lo aveva riconosciuto, nel video amatoriale Super 8 girato da un turista subito dopo l’esplosione, grazie anche a una "fossetta sul mento" e ne aveva smontato l’alibi che lei stessa gli aveva fornito per più di quarant’anni. Raccontando infatti che non alle 9.30 il marito raggiunse lei e i bambini a Rimini per partire insieme per la montagna, bensì diverse ore più tardi, alle 13.30. Orario che gli avrebbe consentito di partecipare prima attivamente all’esplosione che in stazione a Bologna causò 85 vittime e oltre 200 feriti.

Già in aula, Bellini minacciò Bonini dopo le sue dichiarazioni alla Corte d’assise – "Riconosce la mia fossetta? Poi vedremo la fossetta, e vedremo le fosse..." –, ma a dicembre scorso, in casa sua (era ai domiciliari), il terrorista settantenne affermava: "Ho appena finito di pagare 50mila euro per fare fuori uno dei Bonini, non si sa quale...". A intercettarlo, i Ros di Firenze e la Dia di Roma, al lavoro per le inchieste sulle stragi di mafia: quelle di via D’Amelio e Capaci (19 luglio e 23 maggio 1992), e quella di via dei Georgofili (27 maggio 1993).

Ora, si attende la fissazione dell’appello per l’imputato difeso dagli avvocati Manfredo Fiormonti e Antonio Capitella; secondo il procuratore generale di Bologna, Lucia Musti, il suo arresto potrebbe velocizzare le tempistiche in questo senso.