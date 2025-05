Le minoranze in rivolta: "Convocati pochi consigli comunali"

Prima accusa: "Mai vista prima tanta arroganza nella Giunta comunale e nella maggioranza che la sostiene". Seconda: "Non è possibile convocare un solo consiglio comunale al mese, a ridosso delle scadenze di legge e con 15 punti all’ordine del giorno che prolungano le sedute per 7-8 ore". Terza: "Spesso gli ordini del giorno cruciali vengono discussi in tarda serata, quando tutti sono stanchi". Ultima stoccata: "La voce delle minoranze è ridotta unicamente agli ordini del giorno che, com’è già successo, al momento della discussione, vede la maggioranza abbandonare l’aula".

A meno di un anno dalle elezioni comunali è rivolta delle minoranze in Consiglio comunale a Casalecchio di Reno che, all’indomani dell’ultima seduta consiliare, all’unanimità i cinque capi gruppo (Saverio Vecchia per CentroSinistra, Pietro Cappellini per Fratelli d’Italia, Dario Braga per il Gruppo Misto, Bruno Cevenini per la Lista Civica e Andrea Tonelli per Rete Civica – Centrodestra) hanno sottoscritto un documento di 48 righe fitte di severe critiche all’operato della giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Ruggeri e della maggioranza che lo sostiene. Due le gocce che hanno fatto traboccare il vaso: la richiesta della maggioranza del varo immediato delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti e il rinvio ottenuto dalla stessa maggioranza di un ordine del giorno delle minoranze.

"Il colmo è arrivato nella seduta del 29 aprile – scrivono i capi gruppo delle minoranze – quando la giunta ha chiesto il voto di immediata esecutività e senza dibattito di delibere che sarebbero state discusse il giorno dopo in commissione. Per protesta le minoranze sono uscite dall’aula". In chiusura, un richiamo ai principi democratici. "Tacitare le minoranze nei consigli comunali – scrivono ancora le minoranze – o non metterle in condizione di intervenire non è questione di parte ma di democrazia. I cittadini hanno dato onere e onore di governare a una parte, ma accettiamo l’arroganza di chi vuole comandare a tutti i costi, com’è nello stile di questa giunta e di questa maggioranza".

"Nessun consigliere delle minoranze – replica il sindaco Matteo Ruggeri – ci ha chiesto di svolgere la commissione sulla raccolta dei rifiuti prima del consiglio comunale. Anzi ci hanno ringraziato che si faceva prima delle assemblee". E aggiunge: "Non obbligatoria, solo illustrativa e non deliberativa, la commissione del 30 aprile non riguardava il piano economico della raccolta dei rifiuti che era stato approvato dal Consiglio il 29 aprile. Serviva solo a sentire le voci delle opposizioni prima delle assemblee. Nel corso della commissione sono stati presentati sia i passaggi previsti dalla riorganizzazione della raccolta rifiuti che l’esito del questionario distribuito ad inizio ad inizio anno".

