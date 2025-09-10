Le ’miracolate’ tornano dalla patrona del basket

Le ‘miracolate’ dalla patrona del basket sono tornate a Porretta. Domenica 7 settembre una decina di ragazze dell’Adler 1912, squadra che gioca la Landesliga tedesca (equivalente alla nostra serie C), sono arrivate a piedi da Bologna al Santuario della Beata Vergine del Ponte per poi visitare, in un secondo momento, la locale Casa della pallacanestro.

Ad accogliere il gruppo Rossella Guidoboni, presidente della Asd Trottola Sport. La storia delle atlete tedesche è incredibile: dopo anni di risultati stentati, apprendono dal New York Times dell’esistenza di questo piccolo santuario che decidono di visitare. Da quel momento, la squadra non perde più un colpo, in una sola stagione vince il campionato e la Berlin Pokal Cup, importante torneo tedesco.

"Siamo partite giovedì dalla Germania – racconta Fausta Romanelli, giocatrice di origine italiana tornata in Appennino – per raggiungere Bologna. Abbiamo suddiviso il cammino in tre tappe, è stato impegnativo ma ne è valsa la pena. Qui il basket è sentito in modo speciale, quasi quanto il calcio. Le squadre bolognesi sono famose in tutta Europa". L’Adler 1912 aggrega cestiste originarie da molti Paesi, tra cui Italia, Grecia, Kenya, Stati Uniti e Cile. "Ci ha emozionato – conclude Fausta Romanelli – trovare qui un paio di articoli dedicati a noi che abbiamo firmato. Adesso speriamo di riuscire a trasmettere alle nostre compagne rimaste a casa lo spirito di questo luogo speciale".

F. M.