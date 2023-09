Le narrazioni nel museo della favola

Riapre domani e fino al 15 ottobre propone al pubblico itinerari di narrazione fantastica il Piccolo museo della fiaba e del racconto di Colle Ameno, a Sasso Marconi. In sette sale sono creati altrettanti ambienti in cui artisti e compagnie teatrali, attraverso allestimenti scenografici e installazioni "site specific", hanno tradotto in vera e propria opera d’arte alcune favole della tradizione (tra cui il "Gatto con gli stivali" e "I cigni selvatici") e noti racconti per l’infanzia. Domani inaugurazione alle 17 con un concerto all’ombra dei tassi monumentali di Villa Davia e le canzoni della donna albero. Poi visita guidata e quindi l’incontro con Bruno Tognolini: scrittore, drammaturgo e autore di noti programmi televisivi per l’infanzia come L’albero azzurro e La melevisione e il suo spettacolo Voglio la luna! ad ingresso gratuito nel cortile di villa Davia alle ore 20,30.