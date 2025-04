Le nomine di Confartigianato. Confermati Poggipollini e Renzi

Tiziano Poggipollini è stato rieletto alla presidenza di Confartigianato Bologna Metropolitana e sarà affiancato da due vice presidenti: Gianfranco Montanari e Manuela Bottalico. Il consiglio ha inoltre confermato Amilcare Renzi alla guida della segreteria e anche lui sarà affiancato da due vice, ossia Alessandro Ginnasi e Massimo Pirazzoli. L’appuntamento conclusivo della fase congressuale 2025 si è tenuto qualche giorno fa al The Sydney Hotel, dove è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2028, data in cui è previsto l’allineamento a tutte le scadenze dei mandati in seno alla Confederazione. Il nuovo Consiglio sarà composto da 15 persone: tra i rappresentanti degli imprenditori del territorio metropolitano, Davide Accetturi, Catia Bartolini, Mirca Bartolini, Davide Bencivenni, Massimo Calvi, Cristian Cernera, Fabio Fabbi, Luca Pifferi, Stefania Visani e Marta Zuffa, mentre i rappresentanti delle libere professioni sono Paolo Messina e Erica Morotti. Una mezza dozzina tra le donne, tra cui la stessa vice presidente Bottalico.

Nel suo discorso Poggipollini ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando che il mandato non riguarda solo la sua persona, ma l’intera squadra di Confartigianato Bologna Metropolitana. "Il nuovo Consiglio direttivo è un gruppo fortemente rinnovato grazie anche ad un importante lavoro sulla parità di genere" ha detto. "Ciò che è oggi la nostra associazione lo devo a un importante lavoro di squadra, devo ringraziare i miei due vicesegretari e tutti coloro che ogni giorno supportano il nostro lavoro" ha invece affermato Renzi.