Le nonne raccontano le discriminazioni del passato: "Ora la vostra generazione può cambiare le cose"

Com’era composta la vostra famiglia e quali erano i ruoli?

"Molte di noi provengono da famiglie patriarcali, che contenevano più nuclei familiari. Gli uomini lavoravano e mantenevano la famiglia, noi donne ci occupavamo dei bambini, degli anziani e delle faccende domestiche. Noi donne non potevamo prendere decisioni, se non quelle che riguardavano le faccende di casa".

Avete frequentato la scuola? Se sì, fino a quale classe?

"Molte di noi hanno potuto frequentare solo fino alla quinta elementare, solo Carla e Maura hanno fatto l’università e sono vissute in un contesto più moderno. Tutte però, avremmo voluto continuare gli studi".

Quando vi siete sposate le cose sono cambiate?

"Per alcune di noi la vita è migliorata, per altre è rimasta uguale. Un notevole miglioramento si è notato con il boom economico. Alcune di noi hanno iniziato a lavorare in paese o in città e ad uscire".

Cosa pensate degli stereotipi di genere?

"Abbiamo vissuto in un’epoca in cui la donna era considerata inferiore all’uomo, sia come capacità, sia, a volte, come dignità. Molti atteggiamenti erano tollerati ed accettati, anche se profondamente ingiusti. Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando". Ringraziamo per la loro testimonianza Antonietta S. Elisa F. Maura P. Carla P., Antonia D., Carla Z. e Maria R.