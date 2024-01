"Le nostre priorità sono welfare e ambiente"

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha tracciato il consueto rendiconto di fine anno. Nella relazione si evidenziano le azioni più rilevanti, quali ad esempio l’attenzione alle famiglie e ai nuovi residenti. Sul fronte welfare, il nuovo progetto sperimentale di inserimento lavorativo per persone fragili presso il centro di Sant’Andrea, l’ampliamento dei locali della Pubblica Assistenza ed il mantenimento del Servizio 118 con auto medica a Pian del Voglio. Non sono mancati poi gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico come la messa in sicurezza di via Cà di Borelli a Castel dell’Alpi, di via Serrucce a Ripoli e di via Zaccanesca nella omonima frazione. Sul fronte sicurezza, grazie ai cittadini che hanno sostenuto economicamente l’operazione, sono state installate 7 nuove postazioni di videosorveglianza nella frazione di Ripoli. Importante poi l’assunzione da parte della giunta del nuovo Piano Urbanistico Generale, di cui se ne prevede la adozione nei primi mesi del 2024.

Rilevanti investimenti anche sul fronte lavori pubblici, con la riqualificazione di piazza Celso Teglia e di efficientamento energetico a Montefredente, la riqualificazione energetica delle scuole di Pian del Voglio, il nuovo ’Giardino dei Bambini’ con annessi parcheggi pubblici a Ripoli, mentre a San Benedetto la realizzazione della nuova piazza del Municipio e la ristrutturazione dell’ufficio postale. Sono ancora in fase di esecuzione a Castel dell’Alpi, gli interventi di consolidamento del ponte sul Rio Balzone in via Cà di Borelli, ed a San Benedetto il nuovo parco urbano in via Erbosa e l’adeguamento sismico del plesso scolastico . Sul sostegno all’imprenditoria agricola continua il percorso di valorizzazione e conservazione di ambiente, territorio e paesaggio, con promozione dei borghi storici, le tradizionali fiere e mercati, nonché l’impegno nel mantenere l’attività motoria e sportiva al centro della vita della nostra comunita, in ragione del loro alto valore etico, sociale e salutare.

"Tutti gli investimenti pubblici sono da tempo connotati da una particolare attenzione all’ambiente con scelte che seguono logiche di forte sostenibilità- sottoline ail sindaco Alessandro Santoni–. Sul fronte degli investimenti le opere più importanti sono state realizzate grazie alla capacità di recuperare risorse da bandi e finanziamenti, senza pesare sulle casse dell’Ente. Infine, ma non meno importante, il 2023 ha consolidato molte iniziative e, soprattutto, il protagonismo associativo di cui è molto ricco il nostro comune e per il quale ringrazio le tante associazioni presenti".