Le note che non hanno prezzo: torna ’Conoscere la musica’

L’associazione ’Conoscere la musica’, intitolata all’appassionato animatore musicale Mario Pellegrini, nell’attesa di festeggiare l’anno prossimo il trentennale della fondazione, lancia la stagione 2024, coincidente con il 50° anniversario del primo concerto organizzato a Bologna sotto lo stesso titolo da Pellegrini per conto del Comune (furono all’epoca occasioni di portata storica per la diffusione della musica classica fra i giovanissimi, offerti gratuitamente nell’arco di molti anni alla Sala Bossi). Immutato il formato, con tre cartelloni stagionali: 8 concerti di primavera (febbraio-aprile) e 10 autunnali (ottobre-dicembre) programmati alla Sala Marco Biagi del Quartiere S. Stefano, intercalati dai 5 eventi estivi (maggio-giugno) della rassegna ’Notti magiche alle Ville e ai Castelli’, dislocati in luoghi suggestivi della provincia, raggiungibili anche con navetta. Prezzi come sempre ‘calmierati’, fra i 12 e i 10 euro. "Lo scorso anno – dice con fierezza il direttore artistico Alberto Martelli – abbiamo offerto 28 concerti con un decimo del budget normalmente disponibile alle altre organizzazioni bolognesi. Siamo del resto un’associazione di volontari, che si adoprano per scoprire e lanciare giovani talenti, perlopiù italiani, in molti casi vincitori di concorso".

Non mancano anche i nomi noti, come per il concerto inaugurale di domani che ospita il violoncellista Enrico Dindo, una delle eccellenze italiane per questo strumento: accompagnato dal pianista Carlo Guaitoli, proporrà in Sala Biagi (ore 20.30) musiche di Beethoven, Busoni, Dvorák e Mjaskovskij, compositore sovietico oggi caduto nell’ombra. "Nello spirito di ’Conoscere la musica’ – dice il presidente Roberto Iovine – c’è infatti anche l’ampliamento del repertorio, verso strumenti e musicisti che raramente trovano spazio". Da tenere dunque in particolare attenzione i concerti d’arpa con Shamim Minoo (5 giugno) e Emanuela Degli Esposti (23 ottobre), ma anche il violinista Luca Fanfoni che si produrrà nell’integrale dei ’Capricci’ di Paganini (13 marzo) e un ensemble di cinque solisti che si riuniranno per l’occasione a eseguire il Quintetto ’La trota’ di Schubert (6 novembre). Fra tanti programmi da camera, una serata con orchestra in cui Alberto Martelli rievocherà il suo primo concerto professionale, 40 anni fa alla Rai di Napoli, nello stesso giorno (30 maggio) e con il medesimo programma di allora (i tre Concerti per violino e orchestra di Bach).

Marco Beghelli