Le note che portano al delitto

C'è un versante oscuro dell'apparentemente sempre scintillante universo del pop fatto di morti dai contorni sfumati, omicidi, scomparse che mescolano la capacità seduttiva della canzone con il fascino del racconto giallo. Storie che lo scrittore bolognese Gianluca Morozzi racconta regolarmente nella sua rubrica Sound Crime sul blog Giallo e Cucina e che hanno ispirato il libro collettivo Crimini a ritmo di musica (Damster) curato da Dario Brunetti con la prefazione di Massimo Ghiacci dei Modena City Ramblers.

Morozzi, per lei la passione per la musica ha sempre accompagnato quella per la scrittura di gialli.

"Sono due panorami culturali che si sono sempre intrecciati. Ci sono musicisti sulla cui fine non è mai stata completa chiarezza. Penso alla morte di Elvis Presley o a quella di Jeff Buckley. Poi ci sono autentiche esecuzioni, come nel caso di Marvin Gaye che fu ucciso dal padre e i suicidi come quello, forse il più famoso in Italia, di Luigi Tenco. Intorno a queste vicende, molte note, altre meno, sono partito per una serie di racconti pubblicati sul blog".

Racconti che hanno ispirato l’antologia ’Crimini a ritmo di musica’.

"Sì, Brunetti, che è il responsabile del blog che mi ospita, ha chiesto a un gruppo di scrittori emiliano-romagnoli, da Cinzia Bomoll a Alessandro Berselli, molti già affermati, altri molto giovani, di immaginare vicende ‘gialle’ che si intrecciassero con le biografie di grandi protagonisti del rock, come Vasco Rossi o i Police e di esponenti della canzone d’autore come Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori e della scena più sperimentale come i bolognesi Massimo Volume".

Dove sono ambientati i racconti che avete raccolto nel libro?

"In buona parte proprio in Emilia-Romagna, perché della nostra regione sono molti dei musicisti che ritroviamo nelle pagine. Oltre a quelli citati prima, c’è Lucio Dalla, presente in ben due storie e ci sono i Modena City Ramblers. Non si tratta, ci tengo a sottolinearlo, di narrazione biografiche. I nostri scrittori hanno scelto questi musicisti per costruire attingendo al loro repertorio, avventure gialle"

Tutti artisti esistenti. E lei, nel suo racconto ’Vilo Vulcano e il caso del gatto’ quale artista ha evocato?

"Il mio testo è l’unico che gravita intorno a un artista immaginario, una rockstar che una volta riempiva gli stadi e che adesso è sulla via del tramonto. E’ passato dalle folle oceaniche che lo veneravano quando si esibiva allo stadio Dall’Ara allo squallore di un night perduto nelle viuzze del centro di Bologna. Viene assassinato in un camerino chiuso all’interno del quale c’era solo un gatto. E, improvvisamente, ritorna a essere una celebrità sulla cui fine indaga Vilo Vulcano, l’ ‘eroe’ dei miei romanzi".

