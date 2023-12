Le note per chiudere e aprire l’anno

Non si ferma la programmazione del Teatro Mazzacorati 1763, splendido gioiello settecentesco di via Toscana 19. Gestito dall’associazione ’Succede solo a Bologna’, propone due appuntamenti ad ingresso gratuito per chiudere ed aprile l’anno.

Questa sera alle 21 ’Christmas Carols and other stories’: il coro So.W.L. Singers presenta un nuovo concerto dedicato alla musica in tutte le sue sfumature, dal musical al cantaurato italiano e straniero.

Lunedì invece, 1 gennaio, ’Concerto di Capodanno’: alle 11,30 torna l’appuntamento con il concerto lirico, con il soprano Francesca Pedaci e i giovani artisti del Conservatorio Martini. Al pianoforte Alceste Neri. In chiusura la ’Marcia’ di Radetzky.