Le novità di Capodanno. Bus gratis per tutta la notte. E lunedì musei civici aperti

Autobus gratis, a Bologna, la notte di Capodanno: le sei linee notturne istituite lo scorso anno, infatti, saranno fruibili senza pagare il biglietto, dalla mezzanotte alle 6 dell’1 gennaio. Nell’occasione, il Comune ha aperto anche le candidature per la commissione consultiva della notte, la sede i cui confrontarsi con la cabina di regia istituita dall’amministrazione, per esprimere suggerimenti e proposte per migliorare la vivibilità e i servizi della città di notte. La commissione sarà presieduta dalla vicesindaca Emily Clancy e le candidature possono essere presentate attraverso il form online entro il 23 gennaio.

Intanto, i Musei Civici di Bologna saranno per la prima volta tutti aperti l’1 gennaio dalle 11 alle 19. Venti le attività proposte - tra visite guidate in italiano, inglese e francese e un laboratorio per ragazze e ragazzi - per iniziare l’anno all’insegna della cultura, della conoscenza e della condivisione. E con Festivamente, sempre lunedì le Collezioni Comunali d’Arte a Palazzo d’Accursio saranno visitabili in via straordinaria con ingresso libero, per ascoltare il Discorso d’artista di Mariangela Gualtieri ‘Esortazione urbana e planetare’ e visitare la mostra ‘Immanente. L’arte di Faenza riplasmata dall’acqua’.

Immerso nella sosta della Sala Urbana, il pubblico può sentire la voce poetica di Gualtieri recitare "una riflessione su ciò che con urgenza vuole essere tenuto presente, in un presente che a tratti pare irrimediabile e altre volte apre spiragli alla possibilità di un equilibrio fra tutti i viventi della terra, per un rito di ascolto sul nuovo anno". Un modo originale di cominciare il 2024 in compagnia.

E proprio nella Sala Urbana è presente il progetto culturale nato tra la città di Bologna e il Comune di Faenza, dove si è voluto tenere vicino il tema dell’alluvione che ha colpito il territorio metropolitano bolognese e la Romagna, "componendo un gesto di responsabilità di come, anche attraverso la cultura, si possa fare sia memoria, sia condivisione e comunità".