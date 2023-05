Le ’nozze d’oro’ del Circolo lirico

Cinquant’anni di musica, di canzoni, di concerti. Il Circolo lirico bolognese festeggia le nozze d’oro con il belcanto, ovviamente proponendo un ’concertone’ nella sua storica sede dell’Oratorio San Rocco, in via Calari 42. L’appuntamento è domani pomeriggio alle 16,30 con Cristina Melis (mezzo soprano), Maurizio Leoni (baritono), Renata Campanella (soprano), Leonardo Cortellazzi (tenore) e Milo Martani (pianoforte). Presenta Francesca Frascari. "Noi si siamo tutte le domeniche pomeriggio – spiega Arnaldo Bergamini, presidente da 29 anni – per tenere alto il nostro impegno. Da qui sono passati tutti i grandi cantanti, da Pavarotti a Corelli, e oggi collaboriamo con il Conservatorio e con la Scuola dell’Opera del Comunale".