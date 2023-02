Le nuove badanti "Il diploma attrae anche gli uomini"

Non chiamatele più ‘badanti’. Le materne donne venute dall’Est disposte a custodire i nostri familiari 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sono ormai un retaggio del passato recente e più rare di un cameriere o di un raccoglitore di ciliegie. Anche il Comune di Casalecchio, che nel 2005 avviò un innovativo progetto di formazione e legalizzazione di queste figure professionali intitolato ‘Badando’, nel passaggio di testimone di competenza all’Unione Reno Lavino Samoggia le definisce ‘assistenti familiari’. Anche perché quasi un ventennio non è passato invano: quasi la metà sono italiane, e un buon dieci per cento è maschio.

Questo è almeno il ritratto sommario degli ultimi assistenti familiari usciti dal corso di formazione dedicato a caregiver e assistenti familiari organizzato da Asc-InSieme, l’azienda dei servizi sociali del distretto Reno Lavino Samoggia di cui fanno parte i comuni di Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia. Un progetto che si è concluso con la consegna degli attestati da parte dei vertici di Asc e distretto Francesca Isola e Ilaria Camplone. Corso di cure familiari che ha l’obiettivo di garantire alle famiglie del territorio un servizio di assistenza familiare qualificato e attento ai bisogni di cura di anziani e disabili. Lezioni ed esercitazioni per una durata di 40 ore, rivolto a tutte le persone interessate a svolgere il lavoro di cura a domicilio, assistenti familiari, ma anche caregiver che vogliono migliorare le proprie conoscenze e sentirsi più sicure nello svolgere il difficile compito di cura dei propri cari.

"Una volta terminato il corso e superato l’esame, i partecipanti hanno ricevuto un attestato di frequenza e la possibilità di essere inseriti in una banca dati gestita da Asc-InSieme per la ricerca attiva di un lavoro nel territorio distrettuale", spiega la tutor del corso Cecilia Baldini, che dopo gli anni della pandemia ha registrato una ripresa delle domande di partecipazione, che negli anni precedenti aveva visto picchi di oltre 100 domande. "Viviamo un momento di transizione importante perché ormai sono pochissime le assistenti disponibili vivere in famiglia come le vecchie badanti, con un contratto da 54 ore settimanali. C’è una domanda ben superiore all’offerta e insieme alla formazione che viene svolta da personale di estrazione sia sociale che sanitaria, con esperti ed operatori di Asc e dell’Azienda Usl, noi siamo sempre più impegnati nell’orientare le famiglie che cercano appunto questa figura. Come muoversi nella ricerca tra agenzie e nella nostra banca-dati, che in questi anni è cresciuta fino a registrare oltre mille persone. Spieghiamo cosa domandare, come muoversi perché le famiglie hanno bisogno di essere sostenute, accompagnate, gli anziani sono sempre di più, più malati, e noi sul lato dei servizi dobbiamo essere consapevoli di questa situazione".

Gabriele Mignardi