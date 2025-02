"Le nuove generazioni sapranno distinguere le notizie non veritiere"

Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep, questo è ormai il decimo anno che sostenete Cronisti in classe. Come è nata e su cosa si basa un rapporto così stabile?

"Riteniamo che iniziative come questa siano importanti nel mondo attuale. Oggi come dieci anni fa crediamo che le imprese siano chiamate a rappresentare non solo il motore economico dei contesti in cui operano, ma che debbano contribuire fattivamente allo sviluppo sociale di quegli stessi contesti. Siamo, inoltre, convinti che sia fondamentale investire nella valorizzazione delle generazioni più giovani: Cronisti in classe si affianca ai tanti progetti che promuoviamo, fuori e dentro l’azienda, dedicati a bambini e ragazzi".

Per esempio?

"Penso alle borse di studio che assegniamo ai figli dei nostri dipendenti, ai campi estivi o alle iniziative a sostegno dell’infanzia a cui negli anni abbiamo contribuito. I ‘campionati di giornalismo’ sono una delle rare iniziative dedicate all’informazione e alla promozione della lettura dei quotidiani. Un progetto che ha tanti "ingredienti" che continuano a piacerci e in linea con i nostri valori, da qui la nostra lunga collaborazione".

Il mondo dell’informazione, in questo modo, raggiunge le scuole. È un modo per formare cittadini più consapevoli?

"Naturalmente, questo è proprio uno dei nostri obiettivi principali. Attraverso uno sguardo più attento al mondo dell’informazione speriamo che le nuove generazioni possano confrontarsi meglio con la realtà e sviluppare, oltre che nuove conoscenze, anche uno spirito critico utile a orientarsi nel mondo attuale, sempre più complesso, veloce e caratterizzato da un flusso di informazioni vasto e variegato nel quale, per poter essere cittadini consapevoli, è importante saper distinguere i dati inesatti e le notizie non veritiere".

m.m.