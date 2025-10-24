Le ‘Occhiaie’ di Carl Brave: "Racconto la vita di strada"

Carlo, domani (oggi, ndr) esce il suo nuovo singolo Occhiaie: cosa canta questa volta?

"Il brano è fuori dal disco (Notti brave amarcord, ndr) e nasce perché mi piaceva raccontare la realtà di strada. Ho voluto parlare di ciò che si osserva girando per Roma e guardando alle storie ai margini, come un clochard che descrive le proprie vicissitudini. Parlo di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili: c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia".

Lo stile è quello di sempre, tra lo scanzonato e il dolceamaro. E anche la carica è sempre la stessa, quella di un rapper diventato sempre più cantautore e poi ancora produttore. Carl Brave sarà questa sera all’Estragon (alle 21) con il suo Notti brave amarcord Tour. "Un giovane uomo", come si definisce lui, che racconta soprattutto di crescita, evoluzione artistica e vita, sempre con la passione per la pallacanestro – sport che ha praticato per anni – nel cuore.

L’album in questione, invece, di cosa parla?

"È un disco molto autobiografico. Parla di me e della mia vita, di quello che ho visto e di quello che mi è successo, tra Roma e dintorni".

C’è molto Carl Brave dentro, insomma...

"Mi piace raccontare le piccole cose del quotidiano che spesso possono sfuggire. Nel disco parto soprattutto dalla mia adolescenza, fino ad arrivare quasi al me di adesso. Ho 36 anni e volevo raccontare ciò che mi è successo nella vita. Amarcord è come fosse il libro della mia esistenza, insomma".

Lei è cambiato in tutti questi anni? E come?

"Certo, sicuramente sono cambiato parecchio e allo stesso tempo sono rimasto anche lo stesso (sorride, ndr)".

Ha sempre dichiarato che avrebbe voluto fare il giocatore di basket nella vita...

"Sì, all’inizio era così. Poi mi sono anche reso conto che per essere uno sportivo, nella vita, bisogna anche essere fatti in una certa maniera".

Serve costanza?

"Occorre essere ‘quadrati’, mi verrebbe da dire. Oggi mi godo la pallacanestro a 360 gradi, come quando organizziamo il Celebrity Day a Roma. L’ultimo è stato al parco del Colle Oppio, davanti al Colosseo. C’erano tante persone e tante stelle, da Linton Johnsonad altri. E mi godo l’Nba, il campionato americano che è appena riniziato".

Un pezzo sull’Nba o sul basket arriverà mai?

"Credo che questo tipo di canzoni in Italia funzionino solo fino a un certo punto. Piuttosto meglio qualche rima o qualche ‘barra’ che un brano intero. Nel disco, infatti, cito Victor Wembanyama (stella francese dei San Antonio Spurs, ndr)".

Francesco Moroni