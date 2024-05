Le Olimpiadi e la vittoria necessaria con Andrea Goldstein

Domani alle 19 nell’ambito di ’Parole nel Chiostro’, nel convento di via Santa Margherita 12, Andrea Goldstein presenta ’Quando l’importante è vincere’ (ed il Mulino). Ne parlano con l’autore Roberta Li Calzi assessora comunale allo Sport, Alessandro Merli, di Johns Hopkins University e BBS e Renato Villalta, olimpionico a Mosca 1980 e a Los Angeles 1984. "L’importante non è vincere ma partecipare" diceva il barone de Coubertin, ma le Olimpiadi di oggi sono ben altro. Per gli atleti, i Giochi significano migliaia di ore d’allenamento, per le città, somme colossali per gli impianti. Ma il fascino dei 5 cerchi resta...