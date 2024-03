Le opere d’arte del Collegio. Venturoli

Barberini Mengoli

Un altro fiore all’occhiello della nostra città. È il Collegio Venturoli (via Centotrecento 4), nato nel 1825 grazie al lascito dell’architetto Angelo Venturoli (1749 – 1821). L’anno dopo iniziò ad accogliere, gratuitamente, giovani inclini all’arte che, altrimenti non avrebbero potuto intraprendere studi artistici. Saranno le entrate che derivano dalle rendite dei terreni, amministrate da un Consiglio, che manterranno i ragazzi. Fino al 1929 il Collegio si configura come un vero Istituto d’arte, per poi nel 1993 diventare Fondazione Collegio Artistico Venturoli.

Ogni giovane che ha frequentato questo luogo, all’uscita, per tradizione lasciava e lascia qualche sua opera. Molti sono diventati degli artisti di fama e quindi, ora, il Collegio si trova ricco di queste opere. Infatti 150 tra dipinti e disegni verranno racchiusi nella mostra "Lo sviluppo del talento", a cura di Dante Mazza, che si inaugura il 21 marzo alle 17. Per l’esposizione il Consiglio, costituito da Dante Mazza, Andrea Zandi e Daniela Olivieri, in arte Sissi, ha scelto per la prima sezione nella sala affrescata, i disegni e le iniziali esercitazioni di pittura dei ragazzi, mentre per la seconda, nella nuova Galleria espositiva, ha riunito le opere della maturità dei pittori, donate al Collegio dagli stessi artisti in segno di gratitudine. Ovviamente parliamo di pittura bolognese dell’Ottocento, quella stessa dimenticata sino a poco tempo fa, ma che sta riprendendo vigore e forza, consolidando l’idea di un’arte che ha delle caratteristiche proprie, emiliane. Ci saranno anche sculture e dipinti di Giuseppe Romagnoli, la cui fama, dopo diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia, è legata all’attività di scultore ed incisore di monete dello Stato italiano.

Tra gli altri ci saranno anche opere di Cesare Bacchi, Luigi Busi, Cleto Capri, Raffaele Faccioli, Giovanni Masotti e Luigi Serra. Il Collegio conserva anche un archivio storico di Angelo Venturoli e le sue collezioni; nel frattempo il patrimonio artistico si è arricchito, grazie soprattutto alle donazioni delle opere dei propri borsisti.