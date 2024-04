Le opere di Canova tornano a nuova vita. E svelano segreti

Sono di nuovo bellissime come Canova le aveva realizzate. Parliamo delle statue dell’Apollino in marmo e della Testa di vecchio in rara terracotta patinata, che oggi alle 15 verranno presentate in Cappella Farnese delle Collezioni Comunali d’Arte a Palazzo D’Accursio, alla presenza, tra gli altri, di Eva Degl’Innocenti, direttrice Settore Musei Civici, e Silvia Battistini conservatrice delle Collezioni Comunali d’Arte. Un momento importante per la nostra storia dell’arte, perché da questi restauri eseguiti si possono trarre rare informazioni.

"Come per esempio sulla prima statua – ha precisato Antonella Mampieri, funzionaria e storica dell’arte del settore Musei Civici – restaurata da Paola Lorenzi con la collaborazione dello storico dell’arte Riccardo Gennaioli dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, si è potuto studiare il sistema interno di rotazione della statua. Esso consiste in un disco in marmo con due maniglie metalliche ai lati e un foro centrale che si inserisce in un perno posto nel basamento: facendo girare le maniglie la statua gira. Si pensa che quasi tutte le statue del Maestro fossero dotate di questo sistema rotante". L’Apollino è giunto a noi grazie al lascito fatto al Comune nel 1878 dallo scultore neoclassico Cincinnato Baruzzi, allievo del Canova e a lungo direttore dello studio romano del Maestro. Tutta la ricostruzione documentaria pregressa della statua, scolpita nel 1797, ora è riconosciuta corretta, cioè il nostro Apollino coincide col pezzo che venne venduto ad un’asta dalla Collezione Sommariva nel 1839 a Parigi e che poi si ritroverà in casa di Baruzzi. In occasione della mostra sul Canova a Possagno nel 2022 la statua fu già la protagonista assoluta.

Il Comune di Bologna ha finanziato, per il bicentenario della morte del Canova l’altra statua oggi presentata, il cui restauro è stato condotto da Giovanni Giannelli del Laboratorio Ottorino Nonfarmale. È stata tolta la policromia rossa sono stati risistemati i pezzi che erano stati mal posti dopo probabilmente una rovinosa caduta. Ora la questione passa agli studiosi: La testa di vecchio è del Canova? Ai posteri l’ardua sentenza.