Le opere di cinque grandi artisti che indagano la spiritualità

Uno sguardo al passato per indagare il presente. ‘…Era solo ieri’ è il titolo della mostra che rimarrà aperta fino al 24 aprile alla Galleria de’ Foscherari in via Castiglione 2. In esposizione nove opere di cinque artisti italiani che rappresentano non solo delle pietre miliari della storia dell’arte contemporanea, ma anche la storia della galleria stessa. Parliamo di Eliseo Mattiacci, Pierpaolo Calzolari, Gilberto Zorio, Claudio Parmiggiani e Nunzio. In particolare, la collettiva ha preso le mosse da un’opera di Eliseo Mattiacci costituita da cinque sedie ed un tavolo in marmo, al di sopra del quale sono appoggiati i calchi di cinque mani, riuniti in modo tale da simulare una seduta spiritica. Realizzata tra il ’75 e il ’79, ‘Oggettivazione di una seduta spiritica’ – questo il titolo – rappresenta un’anticipazione dell’interesse per le energie cosmiche dei corpi celesti che l’artista svilupperà soprattutto negli anni Ottanta.

Ed è proprio al senso esoterico e alla spiritualità che è dedicata l’intera collettiva, da interpretare in maniera sempre differente a seconda degli artisti a cui ci si riferisce. Echi dal mondo dell’esoterismo arrivano anche dalle due opere di Gilberto Zorio, caratterizzate dall’iconica stella che ricorda il pentacolo, simbolo per eccellenza dell’occulto. Inoltre, a prevalere in questa mostra è l’alternanza tra il nero e il bianco, da concepire come dualismo tra le tenebre e la luce, tra la notte e il giorno. Per esempio, ‘Senza titolo’ di Nunzio è una grande scultura a parete nera che richiama forme primordiali, nonché la genesi del cosmo e l’inizio di ogni immagine. Invece, la luce è evocata da due opere di Pier Paolo Calzolari: un Piombo del ’79 – in cui compare un piccolo lume – e un Ghiacciante bianco dell’85. Entrambe le opere sono da intendere come tracce prodotte dalla sintesi tra spiritualità e materia, laddove questa stessa materia è da ricondurre, a sua volta, a percezioni fortemente alchemiche ed energetiche. La tradizione alchemica è infatti all’origine di quasi tutta l’opera di Calzolari e la diffusione della luce diventa simbolo di dimensioni superiori e trascendentali.

In conclusione, l’arte si fonde alla poesia nelle opere di Claudio Parmiggiani, presente in mostra con due delle sue celebri “Delocazioni” (di cui una molto rara) e una scultura in gesso. Lì la spiritualità – come ha affermato Massimo Recalcati nel 2019 durante una lectio magistralis a Reggio Emilia – "deve essere declinata non come fuga dal mondo, ma come rapporto con il mistero del mondo".

Manuela Valentini