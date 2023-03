Le opere di Fioravanti a confronto con il ’Compianto’ di Niccolò

di Nicoletta Barberini Mengoli

Molte volte dal contrasto e dal paragone nasce la bellezza di un’opera. È il messaggio che la mostra ’Ilario Fioravanti. Epifanie del dolore e della gioia’ inaugurata ieri in Santa Maria della Vita (via Clavature 8), vuole mettere in risalto. Esposizione che nasce dalla collaborazione tra Genus Bononiae e il Vicolo–Sezione Arte di Cesena, la cui fondatrice Marisa Zattini è la curatrice degli eventi per i 100 anni della nascita di Fioravanti e di questa mostra. Focus dell’esposizione sono le opere ’Il Compianto del Cristo Morto’, capolavoro del 1474 di Niccolò dell’Arca, ed il ’Compianto’ di Ilario Fioravanti del 1985: un incontro di contrasti epocali che però vivono la consapevolezza dell’appartenenza a secoli diversi, e di essere entrambi rappresentanti di uno stile. Nel caso di Fioravanti di un Rinascimento moderno con figure che appaiono silenziose, verticali, che esprimono un dolore interno pronto alla Resurrezione. In contrasto col Compianto di Niccolò, che vive il suo dolore come un’esplosione tragica e disperata. "Qui in Santa Maria della Vita 20 anni fa – sottolinea Filippo Sassoli de Bianchi, presidente di Genus Bononiae – fu presentato il volume fotografico di Andrea Samaritani dedicato a Fioravanti; ora questa mostra rappresenta un plurimo omaggio al grande Niccolò dell’Arca che con il suo Compianto, presente nella chiesa, ancora ci emoziona, e alla memoria di Graziano Campanini, che seppe valorizzare questa parte del nostro patrimonio". Gianandrea Rocco di Torrepadula, consigliere di Genus, aggiunge: "Fioravanti ha realizzato un altro Compianto, rappresentato dal Cristo contornato da donne di strada; a noi è sembrato però più in linea questo ora esposto. Il Museo e l’Oratorio di Santa Maria della Vita rappresentano un valore". L’allestimento della mostra, delineato da Augusto Pompili, mette in risalto il modo di lavorare del Fioravanti che realizzava le sue sculture in terracotta policroma ingobbiata dipinta a fresco, usando la tecnica dei vasi: all’interno le figure sono vuote, sagomate esternamente con le mani, dopo avere disegnato una molteplicità di bozzetti preparatori, come se fossero progetti architettonici. Entrando nel Museo, la prima sala è dedicata ad una selezione di opere dal tema sacro: una Via Crucis inedita del 1982, Il bacio di Giuda, La Veronica, Il miracolo dei pani e dei pesci e molti disegni preparatori che introducono ai lavori presenti nell’Oratorio. Luogo tra i più preziosi della nostra città che ospita, in questa occasione, Le quattro Maddalene e Il Compianto di Fioravanti, splendide epifanie, che palesano una divinità attraverso un segno.