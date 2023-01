Le opposizioni affondano il piano "Scelta scellerata, si torni indietro"

"Una scelta scellerata". Le opposizioni affondano il piano del Comune che punta a ridurre l’intensità delle luci in città nelle ore notturne, a partire dal primo febbraio. Apre le danze Fratelli d’Italia con il capogruppo Stefano Cavedagna e i consiglieri Fabio Brinati e Manuela Zuntini: "Proprio oggi, che già si nota un’escalation di violenze, temiamo che questa scelerata decisione possa, infatti, portare a un aumento ulteriore delle violenze, in particolare di quelle commesse sulle donne. Abbassare le luci nei parchi del 50% e dopo le 22 del 70% è esattamente il contrario di quanto serve ora alla città". Senza contare, osservano i meloniani, che "abbassare del 40% l’illuminazione sulle strade dalle 22 alle 6 può causare problemi di sicurezza stradale (che la giunta pensa di risolvere con le zone 30...)". Infine, insiste Fratelli d’Italia, c’è da preoccuparsi soprattuto nel weekend: "Un venerdì o sabato sera con i lampioni a mezzo servizio dalle 22 rischia di causare un picco di violenze e più incidenti stradali. Il Comune riveda immediatamente questa scelta".

Sulla stessa linea la Lega. Il portavoce del Carroccio Giulio Venturi, molto critico sul bilancio (tant’è che annuncia che a breve si terrà un’udienza conoscitiva coi revisori contabili), affonda: "Il Comune va a caccia di risorse per appianare un bilancio che non sta in piedi e nonostante le rassicurazioni del sindaco Lepore che i servizi sarebbero rimasti invariati, alla resa dei conti fa tutt’altro".

Particolare preoccupazione è per la diminuzione della luce nei parchi, soprattutto considerando "i reati di natura sessuale e le aggressioni che si sono succedute in città negli ultimi mesi". Gli fa eco il collega leghista Matteo Di Benedetto: "È evidenzia come a sinistra la sicurezza sia una priorità secondaria e sacrificabile".

Toni più soft, ma non cambia la sostanza, tra i banchi di Bologna ci Piace con Gian Marco De Biase: "Siamo un po’ dubbiosi sul fatto che si facciano sperimentazioni che a nostro avviso possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. D’accordo efficientare con installazione di led, ma diminuire la luminosità soprattutto nei parchi ci sembra cosa assai rischiosa. Magari per risparmiare si potrebbe ridurre intensità e l’illuminazione dei monumenti...". Conclude Nicola Stanzani (Forza Italia): "Non bastava l’accanimento su tasse e multe, ora anche le luci spente: non vorremmo che questa giunta, così attenta a fare cassa, si dimentichi invece dei propri concittadini".