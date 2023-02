Le opposizioni bocciano il progetto "Tempi impossibili da rispettare"

Le opposizioni bocciano il progetto tram. Fratelli d’Italia ritiene "oggettivamente impossibile" la tempistica indicata dal sindaco Matteo Lepore. "Tre anni per fare 16,5 km di binari, in sede riservata e con tutti i lavori accessori? A fare la prima linea a Firenze ne hanno impiegati ben otto, per un tragitto più breve", affermano Stefano Cavedagna, Manuela Zuntini, Francesco Sassone, Felice Caracciolo e Fabio Brinati.

Fd’I sottolinea "la diminuzione di ben 268 parcheggi pubblici lungo il tragitto e le aree di parcheggio espropriate". Quanto ai tempi di percorrenza, "si parla di 40 minuti per la tratta fino alla Fiera e addirittura 52 per andare da Borgo Panigale al Caab. Ci vuole meno ad andare al mare. È molto più tempo di quello che impiega un’auto anche nelle ore di punta".

Giulio Venturi, portavoce della Lega, definisce il tram "un’opera vetusta, superata e dannosa, che non risolverà i problemi di trasporto della città". E che "a causa dei cantieri, metterà in ginocchio centinaia di attività commerciali ".

Per Venturi, le alternative possibili erano due. "Un sistema di navette elettriche leggere per il centro storico, con parcheggi scambiatori in periferia". O la realizzazione "di una metropolitana, soluzione da sempre da noi ritenuta ideale".

Secondo Nicola Stanzani (Forza Italia), il sindaco "ha presentato un libro dei sogni". L’azzurro attacca il bilancio positivo fatto in tema di parcheggi ("solo in zona PalaDozza ne perdiamo 200, e non è data alcuna soluzione") e di verde ("taglieranno centinaia di alberi adulti, ripiantare piante giovani non è la stessa cosa").

Stanzani segnala quindi "fortissime criticità" in zone come porta Galliera, zona Prati di Caprara, via San Felice, "dove il passaggio del tram manderà il traffico in tilt". In altri casi, come in via Emilia Ponente, "non ci sarà lo spazio fisico per fare passare ambulanze e altri mezzi di soccorso".

Anche per i civici Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase (Bologna ci piace), il sindaco promette "una tempistica alquanto ottimistica". Preoccupa quindi il tema dei ristori al commercio, "un piano ancora fumoso e senza concretezza". Altro punto critico, i parcheggi: "Dicono che il numero finale aumenterà. Ma ne toglieranno moltissimi in centro, a discapito dei residenti anno dei residenti, per realizzarne solo in periferia".

Per il comitato ‘Attacchiamoci al tram’, il sindaco Lepore "non è più credibile". Per esempio quando parla dei tempi di percorrenza: "Quaranta minuti per attraversare la città? – chiede Vincenzo Fazio –. Il sindaco ha mai preso il 13? In 40 minuti ti porta da Borgo Panigale al capolinea di via Toscana. E il 14 arrivi dal deposito Due Madonne alla Barca".

Altro dato "non credibile", secondo Fazio, la stima di 110mila passeggeri al giorno. "La tramvia di Firenze, che collega tutta la città all’autostrada, fa 58mila passeggeri al giorno".

Per il portavoce del comitato, anche i fondi del Pnrr con cui si finanzia la tramvia "sono a rischio, perché i tempi stimati per i cantieri saranno impossibili da rispettare. Questo progetto non potrà mai essere realizzato".