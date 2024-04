Le opposizioni: "Bonifica subito. Basta silenzi di complicità"

"Che sia la volta buona per la Stamoto?". Se lo chiede il capogruppo di Forza Italia Nicola Stanzani, che da anni si batte perché l’ex caserma venga recuperata: "Che possa accadere che come fu per la Perotti, quando fu proprio un rave a determinare un’azione da parte dell’Amministrazione? Il sindaco ha ora promesso di voler procedere seriamente alla bonifica e riqualificazione dell’intera area, passando per quegli usi temporanei di porzioni, a partire dall’agognata messa a disposizione di aree sosta per i residenti. E certamente su questo potrà contare sulla nostra vigilanza, ma anche sul nostro pieno sostegno". Però, visto che si annunciano tempi lungi, Stanzani chiede "un piano per la sicurezza e il contrasto al degrado in tutta l’area attorno all’ex stabilimento militare, che parta dalla rapida (questa sì) messa in sicurezza e riqualificazione di tutti gli spazi e gli immobili pubblici che fungono da basi di spaccio e di appoggio per sbandati e i malviventi".

Il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto, chiede invece che il sindaco Lepore si dimetta, "se non è in grado di prendere una posizione ferma, seria e responsabile, di contro a quanto avvenuto. Silenzio di fronte alla violenza, silenzio davanti al razzismo ai danni di una barista cinese, silenzio davanti alle occupazioni abusive, silenzio davanti alla mancanza di quiete per i cittadini: chi si erge a grande difensore dei discriminati tace se le discriminazioni sono portate avanti dai compagni del rave". Da parte di Fratelli d’Italia, i consiglieri Stefano Cavedagna, Francesco Sassone, Manuela Zuntini, Felice Caracciolo, Fabio Brinati e Francesca Scarano esprimono "massima solidarietà a residenti e commercianti della zona. Grazie al grande lavoro delle forze dell’ordine che hanno impedito si tenesse il rave e ottenuto la liberazione della Stamoto. Non ci sembra giusto che le forze di polizia debbano essere costrette a impegnarsi così tante ore per colpa di questi soliti noti che trovano terreno fertile nella Giunta di sinistra della nostra città. Infatti non c’è stata nessuna azione da parte del sindaco Lepore, unico responsabile della vigilanza dell’area Stamoto, come previsto dal protocollo con il Demanio. Non solo Lepore non ha fatto nulla per valorizzarla, ma non ha neanche mosso un dito per impedire che venisse presa di mira dai soliti rivoluzionari in pantofole. Una gestione fallimentare, alla quale prova a mettere una pezza con lunghi post di giustificazione. Parli di meno e faccia di più".