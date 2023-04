Le opposizioni correggono il caffè "Palazzo d’Accursio fa figli e figliastri"

Unite le opposizioni nel criticare la scelta del Comune di far entrare Starbucks in via D’Azeglio. "Stupisce la concessione a Starbucks da parte del Comune – dichiarano in una nota Matteo Di Benedetto e Giulio Venturi, rispettivamente capogruppo e portavoce del Carroccio –. Da una parte l’amministrazione colpisce i commercianti, anche storici, dall’altra non si fa problemi ad aprire nelle vie storiche e caratteristiche alle multinazionali. È la sinistra dell’omologazione, che perde volentieri le caratteristiche identitarie in favore del grigio magma indistinto della modernità. Il tema non è Starbucks, ma il fatto che la tutela dei portici, e la conseguente commissione del Comune che valuta progetto per progetto le proposte meritevoli, siano solo una scusa per fare figli e figliastri tra gli imprenditori".

Anche Fratelli d’Italia condanna. Passa, per il capogruppo Stefano Cavedagna, una "guerra al tagliere. Come fanno a giustificare la concessione a Starbucks? Vogliono togliere i tavolini in piazza Santo Stefano, ma gli americani in via D’Azeglio vanno bene. La nostra non è una preclusione a Starbucks, solo che questa scelta è illogica. I cittadini normali non possono aprire, la multinazionale sì. Alla faccia della valorizzazione delle eccellenze. Abbiamo depositato un ordine del Giorno per chiedere di rispettare il Regolamento e non autorizzare la catena, a nostro avviso non ci sono gli estremi per approvare questa scelta". Per Nicola Stanzani (Forza Italia), invece, "la sinistra disprezza l’iniziativa privata e ama limitare la libertà di imprese e famiglie ponendo divieti e restrizioni, per poi permettere qualsiasi comportamento da parte di chi il centro storico lo frequenta senza rispetto per niente e per nessuno, come abbiamo visto in Piazza Aldrovandi negli ultimi giorni". "Come reagiranno tutte le attività presenti su quella strada e che da tempo investono – incalza Francesca Scarano (Misto) sull’apertura di Starbucks –? La delibera in realtà non preserva il centro storico da trasformazioni che nulla hanno a che vedere con un commercio di qualità, e mi chiedo quanti di questi progetti terranno fede agli obblighi assunti". Infine Samuela Quercioli (Bologna ci piace): "Siamo preoccupati: il rischio è che le deroghe rendano vano il regolamento Unesco. E’ troppo ambiguo e non rispetta la tradizione della nostra città".

pa. ros.