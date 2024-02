Le opposizioni diventano due. Nasce il gruppo di Fratelli d’Italia: "Crediamo ancora nella politica"

Nasce, a Budrio, il gruppo di Fratelli d’Italia: si tratta di tre consiglieri che fino ad ora facevano parte di ‘Noi per Budrio’: Pasquale Gianfrancesco, Elisabetta Curkovic e Krenar Gjonezeli. A dare l’annuncio sono proprio loro insieme ai colleghi di Noi per Budrio capeggiati dall’ex sindaco Maurizio Mazzanti: "Oltre un anno e mezzo è passato dalle elezioni che hanno decretato la vittoria della sindaca Debora Badiali e della coalizione composta dal Partito Democratico e dai suoi alleati. Come gruppo di opposizione abbiamo mantenuto, in questi 19 mesi, un atteggiamento fermo, respingendo ciò che ci sembrava inopportuno e contemporaneamente combattendo tutte le battaglie che valeva la pena di combattere, per il bene del nostro Comune".

I consiglieri di opposizione, poi, proseguono: "Abbiamo dimostrato, dopo quasi un terzo di mandato, quanta strada ci sia da fare per correggere la rotta di un’amministrazione molto attenta alle influenze esterne e poco attenta ai bisogni dei propri concittadini. I consiglieri del gruppo Noi per Budrio, candidandosi alle elezioni, si erano posto un obiettivo preciso: supportare Maurizio Mazzanti nella sua idea di politica civica, laica, pragmatica e riformista. Pur essendo esponenti di una lista civica, non ci sfugge la crisi della politica e nemmeno ci lascia indifferenti".

"Da qui nasce la rinnovata esigenza di dare rappresentanza a un elettorato che vuole continuare a credere nella politica – affermano i consiglieri –, che ha bisogno di vedere rappresentate con chiarezza le proprie aspettative e il proprio posizionamento ideologico. Per questo motivo, di comune accordo tra tutti i consiglieri del Gruppo Noi per Budrio, annunciamo la nascita di un nuovo gruppo consiliare in cui confluiranno i consiglieri Pasquale Gianfrancesco, Elisabetta Curkovic e Krenar Gjonzeneli. Una scelta che, siamo certi, vedrà collaborare tutti i consiglieri che hanno deciso di credere nel progetto civico di Noi per Budrio e che arricchirà la politica budriese, favorendo la partecipazione alla vita attiva e portando un elemento di ulteriore trasparenza e chiarezza".

Zoe Pederzini