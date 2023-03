Le opposizioni fanno muro "Scelta ideologica e arrogante"

Le opposizioni bocciano compatte, e senza appello, la pedonalizzazione stile T-Days di via de’ Carbonesi approvata dalla giunta Lepore. Fratelli d’Italia – che prosegue a oltranza la mobilitazione e la raccolta firme nel gazebo di via D’Azeglio, oggi dalle 10 alle 12 – parla di "scelta gravissima". Presa, accusa Stefano Cavedagna, capogruppo in Comune, "senza confrontarsi né con i commercianti né con i cittadini come avevano promesso, in quello che è l’ennesimo atto di arroganza da parte di questa giunta".

La pedonalizzazione "porterà un danno alla viabilità di mezzi pubblici e privati. Autobus e taxi dovranno essere deviati, con disagi per chi lavora oltre che per i commercianti". Dopo "mesi di chiusura che hanno danneggiato i commercianti – prosegue Cavedagna – questa scelta porterà ulteriori problemi: molto grave deciderlo senza confrontarsi".

Anche la Lega accusa la giunta di avere deciso "senza un reale confronto con i cittadini", di agire con "un’impostazione ideologica che perde di vista il bene comune ". Si tratta, affermano il capogruppo del Carroccio Matteo Di Benedetto e il portavoce Giulio Venturi, "dell’ennesima scelta che rischia di paralizzare una città già oggi bloccata".

Con i cantieri del Pnrr e del Passante, affermano i due consiglieri leghisti, "bloccare un nodo fondamentale della viabilità cittadina significa volere consapevolmente paralizzare Bologna. Non si offrono alternative, ma solo disagi a tutti coloro che per necessità usano l’automobile".

Nicola Stanzani, capogruppo di FI in Comune, con i consiglieri di Quartiere Maria Chiara Casadio e Andrea Ventura (Santo Stefano) e Annamaria Cesari (Porto-Saragozza), parlano senza di "colpo di mano" della giunta. "Chi amministra una grande città non può fare scelte adottando criteri semplicistici, complicando la vita dei cittadini".

Si dicono "perplessi" i civici Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase (Bologna ci piace): "Via de’ Carbonesi è un’arteria fondamentale. Disporne la chiusura, specie il sabato, creerà notevoli disagi ai residenti e a coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale".