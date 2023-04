Le opposizioni insorgono "Dove prendono i soldi?"

Alle opposizioni non piace, per usare un eufemismo, il piano dell’abitare della giunta Lepore. "Finalmente Lepore si rende conto che c’è un ‘problema casa’. Meglio tardi che mai – afferma Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd’I –. Bisogna colmare la domanda crescente per studenti e turismo, ma non servono solo alloggi pubblici con soldi pubblici. E soprattutto, con che risorse pensa di fare tutto questo? É’ necessario innanzitutto modificare gli strumenti urbanistici comunali affinché i privati possano riqualificare immobili già esistenti. Per quanto riguarda le ex caserme invece, Merola prima e Lepore ora non hanno fatto nulla, nonostante gli accordi in mano: dal versante governativo ha fatto più il governo Meloni in cinque mesi che gli altri in 10 anni".

Stesso tenore dalla Lega. "Il fantastico sindaco Lepore ama primeggiare nei comunicati e poco nei fatti – afferma il portavoce Giulio Venturi –. Oggi l’unica soluzione è quella di creare delle alternative e prendere atto di una richiesta crescente di nuovi alloggi e non andando a penalizzare la proprietà privata come si vuole fare con le varie restrizioni sulle case vacanze e b&b. Non si possono infatti scaricare sui privati le incapacità comunali e i ritardi nella progettazione e realizzazione di nuova edilizia abitativa". D’accordo Matteo Di Benedetto. "Non è chiaro come Lepore intenda finanziare i progetti Erp. Parla di ‘fondi intercettati’ senza fare ‘nomi e cognomi’ della liquidità di cui abbiamo bisogno – afferma il capogruppo del Carroccio –, salvo poi parlare di ‘debito buono’. Quanto e come il Comune intende indebitarsi? Urge chiarezza sui modi e sui tempi". Per Nicola Stanzani (Forza Italia), invece, "Lepore è perennemente in campagna elettorale. Parla anche del ruolo dei privati, finora bloccati da regole fin troppo restrittive che nessuno, nemmeno la stessa amministrazione, riusciva a rispettare. Vediamo anche qui se le modifiche al Pug, finora solo annunciate, sbloccheranno realmente l’iniziativa privata".

Francesca Scarano (Misto): "Se l’obiettivo è far rivivere ‘l’urbanistica progressista degli anni ’60 e ’70’, il risultato altro non sarebbe che la riedizione di quel ‘sacco di Bologna’ che ha portato agli obbrobri architettonici e urbanistici del Pilastro e della Barca. Anche perché sarà curioso vedere come sia possibile, puntando il dito ‘contro i grattacieli’,realizzare 10mila alloggi senza consumare suolo". Infine Samuela Quercioli (Bologna ci piace): "La notizia dell’adozione del piano dell’abitare è sicuramente apprezzabile, ma è innegabile che occorra incentivare sempre più l’alleanza tra pubblico e privato, solo così è possibile combattere l’emergenza casa".

