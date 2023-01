Le opposizioni passano all’attacco "Perché hanno nascosto il problema?"

Sugli extra-costi per la Linea Rossa del tram, la giunta Lepore "non vada a caccia di fantasmi, si assuma le sue responsabilità". E’ la replica del capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Stefano Cavedagna (nella foto). "È gravissimo – attacca Cavedagna – che il Comune abbia tenuto nascosta nel cassetto per due mesi la lettera inoltrata al ministero con cui parla di maggiori spese. Ci spieghi per quale motivo ha tenuto all’oscuro la città tutta di questa vicenda degli extra costi". A fronte delle numerose udienze conoscitive in commissione ed interrogazioni che abbiamo formulato alla giunta sul tram, "non ha mai parlato di un possibile aumento dei costi". Anzi "non solo ci è stato tenuto nascosto, ma non è stata inserita alcuna voce nel piano dei Lavori pubblici e nel bilancio. Se il Comune ha i soldi – continua Cavedagna – ci dica dove sono e, se ci sono, perché non siano stati inseriti in bilancio".

Chiede spiegazioni anche la Lega. "Durante la fase di approvazione del bilancio parlai di un grosso buco che il Comune e Lepore si sarebbero trovati a dover affrontare legato ad uscite sottostimate – affonda il portavoce cittadino Giulio Venturi –. E infatti mancano 50 milioni di euro, vuole davvero Lepore incrementare ulteriormente il saldo negativo e disintegrare l’economia bolognese? Una cantierizzazione infinita metterà in ginocchio cittadini e negozi".