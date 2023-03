Le opposizioni sulle barricate Fd’I: "Cittadini vessati dalle multe"

"Se si fa un bilancio fatto di multe e vessando i bolognesi, si fa presto a fare il piccolo avanzo", realizzato dal Comune. Attacca il capogruppo di Fd’I Stefano Cavedagna che parla di avanzo "più che dimezzato rispetto al 2021: 39 milioni di euro si fanno in fretta vessando i cittadini con 18 milioni tra Irpef e tassa di soggiorno, con 8,7 milioni ottenuti dal recupero degli arretrati Imu e con un aumento di oltre 25 milioni di entrate extra tributarie di cui la metà da multe...".

Non è tenero Giulio Venturi, portavoce della Lega: "Il Comune utilizza l’avanzo di bilancio per effettuare un riequilibrio ed è la prova che il ‘buco’ di bilancio c’era, cosa che affermai a dicembre in sede di discussione di bilancio previsionale quando tutti cercarono di screditarmi. Quello che è certo è che c’è un avanzo inadeguato alle grandi opere che vorrebbe realizzare il sindaco come ripianare il buco legato agli extra costi del tram, uno stadio bloccato da anni, un bilancio partecipato che non ci è dato sapere come verrà finanziato, la manutenzione della città ecc".

Critico Nicola Stanzani (Forza Italia): "Ora almeno si apra un confronto reale con il Consiglio e le forze sociali ed economiche, visto che l’art. 187 del TUEL prevede che, al netto dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli avanzi di gestione debbano essere indirizzati prioritariamente al finanziamento di spese legate ad investimenti".