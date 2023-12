Le opposizioni vanno all’attacco: "Ennesimo pasticcio della giunta. Questi errori li pagano i cittadini"

Le opposizioni attaccano in coro la giunta. Lo stop della Soprintendenza per il Pnrr alla Linea Verde del tram, secondo Fratelli d’Italia, Lega e Bologna ci Piace, è solo "l’ennesimo pasticcio" del sindaco Lepore in tema di grandi opere.

"La giunta Lepore commette l’ennesimo pasticcio di pianificazione, ora sulla Linea Verde – incalza Stefano Cavedagna, capogruppo in Comune di FdI –. Ormai è un continuo. Questo ritardo rischia di far perdere i fondi Pnrr, che sostengono integralmente il progetto. Ricordo che se salta a causa sua, sarà il Comune a dover restituire le somme, soldi buttati dei cittadini. Diversamente dalla linea rossa, sulla quale siamo fermamente contrari, non siamo contrari a priori alla Linea verde. L’unico pregio che aveva era di arrivare a Castel Maggiore, ma i ritardi della Giunta hanno portato Lepore a stralciare questo tratto. Il Governo – aggiunge Cavedagna – si darà sicuramente da fare per risolvere i danni di Lepore, ma non si può andare avanti così, con l’esecutivo che mette le pezze ai danni del Pd, come sulla Garisenda, sulle caserme dismesse e così via. Mentre Lepore pensa solo alla città 30, Bologna va a rotoli".

Il tono non cambia nelle parole di Matteo Di Benedetto, Capogruppo della Lega a Palazzo d’Accursio: "La soprintendenza ha bloccato il nuovo progetto della Linea Verde del Pd, nato dopo la decisione di Lepore e soci di tagliare il collegamento con Castel Maggiore. Diverse infrastrutture, infatti, sono state spostate su aree con vincoli paesaggistici. Al netto del carattere macroscopico dell’errore, ampiamente prevedibile, e del pasticcio combinato dal Pd, sottolineiamo che si tratta di un’opportunità da cogliere per ripristinare il collegamento con Castel Maggiore. La parte positiva del progetto della linea verde, infatti, era proprio il collegamento con Castel Maggiore e con tutta la provincia: vi era l’opportunità per tanti cittadini dei comuni di una parte della provincia di Bologna di arrivare in auto al parcheggio scambiatore di Castel Maggiore e poi in città col tram, decongestionando il traffico cittadino. Col nuovo progetto – prosegue Di Benedetto –, quello bloccato, invece, questo scambio avverrebbe dentro Bologna e, quindi, il flusso di mezzi rischierebbe di paralizzare l’area della città interessata. Si colga l’opportunità per tornare su Castel Maggiore, rendendo l’opera utile anche per i cittadini dell’area metropolitana. È così che si offrono alternative utili a snellire il traffico su gomma".

Infine, il civico Gian Marco De Biase, di ’Bologna ci Piace’, punta il dito contro la fretta della giunta: "Prima la riduzione del tratto della linea – attacca –, ora le problematiche legate agli scavi... Fare le cose di fretta senza approfondire le singole problematiche, ma con il solo scopo di non perdere i finanziamenti, alla fine ti fa fare scelte veloci ma superficiali, con ricadute negative sulla quotidianità dei cittadini. È proprio vero che la fretta è una cattiva consigliera"

g. d.