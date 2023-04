Le origini del Circolo della Caccia

Nicoletta

Barberini Mengoli

Il Circolo della Caccia nasce il primo ottobre del 1888, anno in cui si svolgono l’Esposizione emiliana e le celebrazioni dell’ottavo centenario della nostra Università. I fondatori sono 31 soci appartenenti alla nobiltà cittadina e all’alta borghesia, appassionati di caccia e dell’arte di cacciare con i cani. L’intento del Circolo, che rappresentava una vera e propria istituzione cittadina, era quello di procurare ai soci una gradevole occasione di colloquiare per parlare, oltre che di caccia, anche di vita politica e letteraria. La prima presidenza fu affidata al dottor Giuseppe Bonavia. Negli anni, molte sono state le sedi cambiate dal Circolo, per diverse ragioni anche dovute ad eventi storici, ma nel 1927 si trasferisce, acquistando, l’attuale sede di via Castiglione 25, palazzo che fu prima della famiglia Zagnoni, poi dei principi Spada e che si avvale di celebri decorazioni di Girolamo Dal Pane, Giuseppe Badiali e Giuseppe Manfredini. Nato come Club per gentiluomini, ha mantenuto intatto nei tempi questa connotazione, nonostante i cambiamenti dei costumi, merito indubbiamente dei presidenti che hanno cercato di mantenere intatta quel sofisticato stile che ne fa uno dei punti di incontro più importanti della città. Oggi il presidente Roberto Iseppi, al suo terzo mandato, autorevole e influente promotore della vita sociale del Circolo, oltre a far vivere i grandi saloni organizzando eventi che percorrono sia la storia del Circolo che quella della città, ospita anche personaggi illustri. Infatti, periodicamente vengono organizzate delle conferenze e degli incontri culturali, letterari e ricreativi alla presenza di importanti esperti di ogni settore. Se poi questi eventi si concludono a tavola per gustare i piatti dello chef Marco Cantagallo, sulla linea della cucina bolognese, il bello della serata è certamente arricchito. Oggi gli iscritti sono circa 340.