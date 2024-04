Le pagelle dell’Aquila

Sergio 4 (in 12’ 1/2 da tre, 3 rimbalzi, 5 perse). Di lui si ricorda giusto una tripla a metà terza frazione. Poco per 12’ di utilizzo conditi da tante palle perse.

Aradori 6 (in 25’ 0/1 da due, 4/12 da tre, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Recuperato all’ultimo tuffo è l’ultimo ad arrendersi. Percentuali al tiro dalla lunga distanza non sono granché, ma tra averlo o non averlo in campo la pericolosità della Effe cambia e di molto.

Conti 4,5 (in 15’ 1/1 da due, 1/3 da tre, una persa). Giornata no: gira troppo spesso a vuoto, ma dopo quello che ha fatto nelle ultime settimane si merita la fiducia di Caja e dei compagni.

Bolpin 5 (in 24’ 1/4 da due, 2/4 da tre, 2 rimbalzi) In attacco mette un paio di triple, ma in difesa fatica sugli esterni di Agrigento.

Panni 4,5 (in 16’ 2/4 da due, 1/5 da tre, una persa) Toppa la sfida con i siciliani, eppure secondo quelli bravi dall’arrivo di Giuri doveva essere quello che ne avrebbe beneficiato di più spostato nel ruolo di guardia.

Giuri 6 (in 14’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Assist e un paio di recuperi, tutto quello che in effetti gli possiamo chiedere dopo pochi allenamenti con i nuovi compagni; voto di incoraggiamento.

Fantinelli 4,5 (in 26’ 2/5 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Meno efficace del solito in regia, patisce l’aggressività degli avversari non riuscendo a mettere sempre in ritmo i compagni.

Freeman 5 (in 23’ 5/8 da due, 2/4 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 assist). A tratti devastante per l’energia che mette in campo, verrebbe da dire troppa visti i tre rapidi falli commessi.

Ogden 5,5 (in 29’ 5/7 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 11 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un assist). Doppia-doppia e buoni numeri, ma appare meno inserito nei giochi offensivi della Effe, limitato probabilmente dall’attenta difesa siciliana su di lui. Morgillo 6 (in 16’ 2/3 da due, 3/4 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa). I problemi di falli di Freeman lo portano tanti minuti in campo, prova sufficiente.

f. m.