Le panchine rosse di Coop Reno

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio di amministrazione di Coop Reno ha deliberato di acquistare una panchina rossa da donare a ciascuno dei Comuni in cui è presente.

Nelle prossime settimane saranno collocate quindi 50 panchine su tutto il territorio. La panchina rossa oggi è utilizzata per dire no alla violenza, con particolare riferimento a quella domestica. Ogni panchina sarà realizzata in plastica riciclata al 100% per dare un ulteriore messaggio positivo sulla donazione. Ciascun manufatto sarà dotato di una targa nella quale è riportata una frase di Asimov: "La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci". È stato inoltre messo in evidenza nella targa il numero verde antiviolenza 1522.