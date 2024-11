"Le parole dell’Otello risuonano scritte oggi"

"Di precise parole si vive e di grande teatro" cantava Ivano Fossati in Discanto. Il grande teatro è quello di Shakespeare. Le precise parole, invece, sono quelle usate da Otello, che è uno straniero e parla, lentamente e con esattezza, una lingua che ama. Iago, quella stessa lingua, la manipola, la usa senza etica né verità.

’Otello. Di precise parole si vive’ è lo spettacolo che Lella Costa, con la regia di Gabriele Vacis, aggiorna dopo 24 anni e riporta in scena da stasera a domenica (alle 21, domenica alle 16) al teatro Duse di via Cartoleria.

A un certo punto sul palco ci sarà anche qualche nota rap di Mahmood. "C’è una scena in cui Iago deve convincere Rodrigo a farsi dare soldi per conquistare Desdemona – spiega l’attrice – e ho pensato che Soldi sarebbe stata perfetta. In fondo anche la tragedia è un testo rap complesso e folgorante".

Lella Costa, perché avete ripreso in mano ’Otello’ a distanza di oltre 20 anni?

"Oggi abbiamo quasi un concetto di teatro usa e getta, ci viene continuamente richiesto di portare sul palcoscenico novità. Ma quando hai un repertorio di spettacoli con un loro valore, ti trovi a ragionare su temi che ci riguardano ancora molto da vicino e forse persino di più".

È una nuova versione quella che porta in scena?

"Sì, adesso i due atti sono diventati un atto unico di novanta minuti, ma la sostanza del testo rimane la stessa: in scena ci sarà sempre la tragedia ideata più di 400 anni fa da Shakespeare, abbiamo fatto degli aggiornamenti necessari".

Quanto c’è di contemporaneo nella tragedia?

"Shakespeare è un autore contemporaneo. Le sue parole ci toccano profondamente oggi, come facevano quattro secoli fa. Questa è la grande differenza tra attualità e contemporaneità".

Cosa è rimasto di contemporaneo nella tragedia?

"Contemporaneo è il meccanismo della relazione messo in scena da Shakespeare con le sue patologie. Lo ha descritto con una lucidità, un’empatia e una preveggenza straordinarie. Desdemona, nel momento in cui si rende conto di essere stata insultata e accusata, non si ribella e non si sottrae. Oggi, invece, una donna deve sapere che nei momenti in cui subisce violenza può contare su una rete di supporto, su affetti e persone pronte ad ascoltarla".

Trattava già di femminicidio e patriarcato...

"Quando, oggi, le donne vivono una tragedia annunciata, sono come in preda a una paresi, all’impossibilità di muoversi, un meccanismo le attanaglia e le paralizza. La trama di Otello è folgorante, potrebbe sembrare notizia di cronaca di oggi, un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole".