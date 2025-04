Le parole di Gianni Rodari diventano un canto corale

Più di duecento bambini delle scuole primarie saliranno sul palco del Teatro Manzoni venerdì alle 20.30 per ’Cantiamo in coro! Il canto corale, scuola di vita. Ricordando Gianni Rodari’, un concerto a ingresso gratuito che unisce musica, disegno, parole e letteratura. L’evento è il risultato di una collaborazione tra la Fondazione Musicaper Ets e la Fondazione del Teatro Comunale, nell’ambito del progetto ’Musicascuola’, attivo dal 2014 e che dal 2023 è inserito in un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale.

"Siamo convenzionati con 32 istituti scolastici tra Bologna, Modena e Ferrara, nei quali interveniamo creando lezioni-concerto gratuite e finanziando ore curricolari di laboratorio corale nelle scuole primarie e secondarie. Inoltre, portiamo corsi pomeridiani extracurricolari di strumento e canto all’interno delle scuole, con un contributo da parte delle famiglie" spiega Roberto Ravaioli, presidente della Fondazione Musicaper. E aggiunge: "Siamo proiettati alla ricerca di nuovi finanziatori: oltre a utilizzare i proventi dei corsi e i finanziamenti pubblici, cerchiamo sponsor privati per allargare l’offerta gratuita, che vogliamo sempre più inclusiva e diffusa".

A questo progetto si è aggiunta la collaborazione del Teatro Comunale: il concerto dell’11 aprile è un saggio del lavoro svolto durante l’anno. Protagonisti saranno i bambini di quattro Istituti Comprensivi di Bologna ( 2, 8, 10 e 21), che si esibiranno insieme al Coro giovanile e alle Voci bianche del Comunale. "La serata sarà divisa in due parti – racconta Alhambra Superchi, direttrice dei Cori giovanili–: inizieranno i singoli cori scolastici, diretti dalle docenti di Musicaper (Valeria D’Astoli, Alida Oliva, Roberta Pagano, Silvia Vacchi); in seguito un pianista dei corsi di Musicaper si esibirà insieme ai miei allievi del Coro giovanile in due brani scritti ad hoc da loro sulle poesie di Gianni Rodari. Infine, tutti insieme (quasi 200 bambini tra scuole, voci bianche e coro giovanile) formeranno un unico coro che canterà Rodari, mentre sullo schermo scorreranno disegni realizzati dagli allievi ispirati alle sue poesie".

Il progetto Musicascuola è in continuità con l’attenzione recentemente espressa anche dal Ministero sull’importanza di far conoscere i principali compositori e i fondamenti musicali già alla scuola primaria, come ha ricordato Ombretta Pavoni, dirigente dell’IC 21. Un’idea che trova conferma anche nelle parole di Giuseppe Schiena, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale III, che ricorda come la musica "aiuti a sviluppare il piano emozionale, a esprimere le emozioni in modo sano e a coltivare uno stile di vita positivo".

Alice Pavarotti