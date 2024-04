Le parole di Lepore: "Si faccia chiarezza sul ragazzo arrestato". Poi invita al dialogo

"Si faccia chiarezza su quanto avvenuto ai danni di un manifestante. Circolano ricostruzioni gravi che se confermate sarebbero inaccettabili". Sono da poco passate le 11 e il sindaco Matteo Lepore commenta quanto è stato denunciato dal comitato Besta e dai collettivi sul giovane di 19 anni arrestato dopo il parapiglia che si è scatenato al parco Don Bosco in via Serena. Un arresto a cui i carabinieri arrivano utilizzando taser e spray al peperoncino, mentre vengono feriti tre militari. Nelle parole del sindaco, però, non c’è alcun cenno alle forze dell’ordine, dando il là agli attacchi del centrodestra che lo accusano di non aver saputo gestire una situazione con la tensione alle stelle.

Ma la giornata è lunga e in mezzo ci sono il ’Question time’, la nostra cronista Chiara Caravelli accerchiata e insultata da una trentina di attivisti (stessa sorte anche per altri giornalisti), un incontro con i commercianti per le spaccate, un mancato summit coi comitati delle scuole Besta (contro la nuova scuola voluta dall’amministrazione). Insomma, si naviga a vista. E ancora non si sa se verrà fissato un nuovo incontro e che piega prenderà (politicamente) la vicenda.

Quello che è certo è che la linea del primo cittadino anche in Aula non cambia, perché "vedere un ragazzo di 19 anni fermato con il taser non rende giustizia a quello che la nostra città è".

Il tassello in più, seppur tardivo, è che "la solidarietà e la vicinanza" si allarga oltre che ai manifestanti anche "agli agenti feriti". Alla solidarietà, segue poi l’appello per abbassare la tensione: "Ci dobbiamo fermare e calmare", questo clima "non lo merita Bologna e non lo meritano gli altri cittadini favorevoli ai cantieri". A sera, Lepore insiste: "Le istituzioni devono anche raccontare come intendono intervenire. E come sono intervenute per la serenità d’animo di tutti e della della città in primis". E, tornando sulla sua prima nota mattutina, spiega: "Le informazioni su cosa è successo nella notte al parco Don Bosco credo sia molto importante fornirle perché non dobbiamo dare l’idea che in questo momento si voglia colpire una generazione". Per il resto, la direzione è chiara: "Aperti al dialogo con il comitato, ma i cantieri del tram in via Serena non si smontano".

Non manca, poi, la "piena solidarietà", da parte del sindaco e dell’amministrazione alla nostra giornalista: "Condanniamo ogni minaccia e forma di pressione che possa intimidire e limitare la libertà di stampa". Solidarietà condivisa dalla segretaria provinciale dem, Federica Mazzoni, e dal deputato Pd Andrea De Maria. Intanto passano le ore e la maggioranza resta granitica.

"La notizia del violento pestaggio da parte dei carabinieri ai danni di un ragazzo al parco Don Bosco è di una gravità inaudita e deve scuotere le coscienze della città", fa sapere Coalizione civica. A Bologna – dice la forza di sinistra della maggioranza – "nessun abuso di potere può essere tollerato. I metodi muscolari non hanno mai portato nulla di buono", in riferimento all’uso del taser e dello spray al peperoncino. Stesso mantra, seppur più soft, dal Pd di Bologna con la segretaria provinciale Mazzoni e il segretario cittadino Enrico Di Stasi, che "condanna fermamente ogni atto di violenza e nella consapevolezza che l’episodio si inserisce in un clima di violenza e tensione insostenibile. Invochiamo una riapertura del dialogo tra amministrazione e comitati e che venga fatta piena luce quanto prima sull’accaduto".

Addossa, invece, le responsabilità al duo sindaco-vicesindaca (Lepore-Clancy) Potere al Popolo. Da sinistra, infatti, attacca: "Il clima di violenza è responsabilità della giunta che segue la linea di Meloni e Piantedosi. Se il sindaco vuole fare un passo vero deve bloccare lo sgombero forzato. Le richieste di chiarezza del sindaco contro i manganelli? Parole ipocrite".