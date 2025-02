Le parole per Primo Levi

Al Museo Ebraico di via Valdonica dal 6 febbraio, con apertura ufficiale sabato 8 alle 21, si inaugura la mostra ’Una linea più buia’, personale dell’artista bolognese Stefano W.Pasquini, a cura di Gabriele Tosi (fino al 23 marzo). Nel 1984, un quattordicenne scrisse a Primo Levi, avviando un confronto che lo avrebbe segnato nel profondo. Quella corrispondenza, oggi esposta al Museo Ebraico, diventa l’innesco di un archivio sentimentale che ripercorre il lutto di quel giovane, oggi artista, per la scomparsa dello scrittore. Tra le opere in mostra, oltre alle lettere, si distinguono la scultura Sevèrine, finished – che evoca la storia d’amore tra Levi e Vanda Maestro – e una bandiera con la scritta Do you cry often?, un’interrogazione che suggerisce implicitamente il pianto e la fragilità umana. Forgive me, (scusami), si legge infine su due lati di un piccolo blocco in gesso, testimone di un tentativo di riconciliazione.