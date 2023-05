Le parole sui muri, un pezzo di storia

"I muri di Bologna hanno sempre qualcosa da dire", anche questa è una delle scritte sotto le Torri. Che si passeggi su via del Pratello, strada Maggiore o San Vitale non fa differenza, ovunque ci si giri si legge qualcosa. Gilberto Orsoni e Claudiano.jpeg hanno raccolto ’I muri di Bologna ieri e oggi’. In occasione della Settimana della Croce Rossa, a cura di Francesca Castria, il salone di Palazzo Fava Marescotti (via del Cane 9) mostra le opere dei due artisti a confronto (inaugurazione domani alle 18). Le opere (nove dipinti a olio e cinque stampe) di Gilberto Orsoni ricercano una poetica del quotidiano. Mentre le undici foto di Claudiano.jpeg sono esposte con l’intento di provocare e divertire. Orsoni è bolognese, pittore autodidatta, rivolge il suo sguardo verso i luoghi minori della città, rappresentati con un realismo intimo e discreto. Claudiano.jpeg è bolognese d’adozione, nei suoi collage in miniatura sui muri di Bologna si confronta con la realtà urbana. Il ricavato della mostra (fino a sabato) sarà devoluto alle attività della Croce Rossa di Bologna.