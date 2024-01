"Le passioni di Manon bruciano l’istante"

È con ’Manon Lescaut’ di Giacomo Puccini che s’inaugura questa sera la Stagione lirica 2024 del Teatro Comunale (ore 20 al Comunale Nouveau, repliche fino al 31 gennaio), con la regia di Leo Muscato e la direzione musicale di Oksana Lyniv, al suo debutto in quest’opera.

Sarà una prima volta anche per la protagonista, il soprano Erika Grimaldi, che canterà affiancata da tre colleghi maschili di primo livello: il tenore Luciano Ganci, il baritono Claudio Sgura, il basso Giacomo Prestia. "Nell’arco di pochi mesi – ci dice fiera Erika Grimaldi – ho avuto la fortuna di cantare a Bologna nell’ultima produzione dello storico Comunale (nell’Andrea Chénier’, sempre con Oksana Lyniv), poi nella ’Forza del destino’ qui, al Comunale Nouveau. Ed ora Puccini, per il centenario della sua morte".

Quanto gli è legata?

"Sebbene la mia carriera abbia ormai superato i 15 anni, di lui ho cantato finora solo tante, tantissime ’Bohème’. È vero che nel frattempo la mia voce si è evoluta: io nasco ‘soprano lirico’, ma poi con gli anni, lo studio, le diverse esperienze (ho anche avuto due figli!) la voce si è ingrandita, inscurita, arrotondata. Quindi mi consente oggi di affrontare ruoli più pesanti. Ma lungi da me scimmiottare una vocalità che non ho: la mia non è una voce di ‘soprano drammatico’. Posso però oggi prestarla anche a personaggi come Manon: un ruolo discontinuo sul piano vocale, con pensieri melodicamente ampi nelle arie, ma frasi frammentarie durante i dialoghi; e questo crea una certa difficoltà esecutiva, perché nei dialoghi Manon cambia umore di continuo, ribalta le sue passioni ed emozioni, passando dalla massima effusione di energia, giovinezza e allegria allo spossamento totale, alla più sconfortante tristezza. Ora è travolta dall’erotismo per il suo giovane Des Grieux, ora accecata dai gioielli che le offre il vecchio Geronte. L’opera comincia con Manon psicologicamente bambina, terminando con Manon pienamente donna; e tutto sembra avvenire nell’arco di pochissimi anni".

Le ultime sue parole: ‘Ma l’amor mio non muore’. Quale amore? Per la libertà? le ricchezze? il sesso?

"Un po’ per tutto: quando si trova a tu per tu con Des Grieux, lo ama veramente; ma un secondo dopo, di fronte a uno scrigno di pietre preziose, ama fortemente pure quelle. Le sue passioni vivono di momenti, ardono sull’istante, e lei non sa rinunciare all’una per l’altra: semplicemente, un momento dopo, la passione di prima non c’è più nel suo orizzonte, non esiste proprio. E la musica cambia con lei, di continuo, in un attimo".