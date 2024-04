Le paure di Noemi in un libro: "Così si supera l’autismo"

A Galliera oltre cento persone alla presentazione del secondo libro di Noemi Zarri, ragazzina autistica, alla Biblioteca Zangrandi. A introdurre la lettura é stata Marika Parrinello, educatrice di Noemi da 9 anni che ha spiegato la genesi del libro: "Cosa ti fa paura?". É la narrazione di un ricordo di Noemi legato a una sua paura vissuta nel passato, che da piccola non é riuscita a raccontare, attraverso le parole, a nessuno.

Adesso, nel presente, Noemi è una ragazza di 11 anni, è in un momento di crescita, ha imparato tante cose, anche a ricostruire ciò che è accaduto, e facendo emergere, di volta in volta, nuovi dettagli è riuscita a raccontarlo. La paura, protagonista di questo piccolo racconto, non è una paura qualsiasi ma è legata ai cinque sensi. "Questo perché Noemi è una ragazza autistica – spiega Marika – e percepisce il mondo attraverso i cinque sensi in un modo molto più sensibile. Quella che per noi può essere una semplice sfumatura di luce, un suono o un odore del quale magari non ci accorgiamo neanche, per lei possono diventare luci, suoni, odori, gusti, sensazioni al tatto molto fastidiosi, così fastidiosi quasi da provocare una sensazione simil al dolore soprattutto se sono improvvisi e non già sperimentati; questo porta Noemi a dover trovare un modo per gestirli e a dover elaborare una fatica". Passo dopo passo, Noemi é riuscita ad elaborare e anche a dare una risposta alle sue sensazioni, arrivando a scriverle in un libro composto da testi, disegni da lei realizzati e frasi in comunicazione aumentativa alternativa. "L’obiettivo – prosegue Marika – è che questo libro possa ’insegnare’ qualcosa di nuovo a chi lo legge: saper vedere con occhi diversi e comprendere che esiste un altro modo di percepire il mondo".

z. p.