Le pere ’brutte ma buone’ si trasformano in pasti solidali

Laboratorio di economia circolare, ma anche solidarietà che vale doppio nella cucina dell’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio dove lunedì è arrivato un carico di pere ‘brutte ma buone’ prodotte da Nicola Servidei, agricoltore della Romagna colpito dall’alluvione dello scorso anno. Frutti sani ma non conformi ai parametri necessari per arrivare sui banchi della frutta fresca che diventano un ingrediente prezioso per il dessert che i ragazzi della scuola di cucina prepareranno per il pranzo di beneficenza in programma domenica prossima al centro sociale Falcone di Riale. Un esempio di economia circolare che è stato al centro del convegno che si è svolto nell’istituto di Casalecchio al quale hanno partecipato Raffaela Donati (Slow Food), Francesca Gamberini (associazione Terra!) e lo stesso agricoltore Nicola Servadei che agli studenti del Veronelli hanno spiegato il valore ‘doppio’ delle iniziative capaci di evitare lo spreco alimentare, ma anche di mobilitare le capacità culinarie di una scuola, per valorizzare il prodotto e fornirlo alle persone bisognose.

E tutto questo grazie all’azione dei volontari nell’emporio solidale Il Sole di Casalecchio che hanno spiegato come si possa raggiungere l’obiettivo di dimezzare lo spreco "attraverso un lavoro di connessione fra aziende che donano le eccedenze che andrebbero perse e il sostegno alle situazioni di difficoltà che tante famiglie devono affrontare". La dirigente scolastica Rosalba De Vivo sottolinea l’aspetto didattico e formativo di questa esperienza: "Grazie alla collaborazione degli insegnanti e al lavoro in cucina coi ragazzi il pranzo dell’Emporio si chiuderà con una torta di pere e cioccolato doppiamente golosa".

g. m.