Le pericolose frane di via Viara: "Risolvete in fretta il problema". Maggioranza e opposizione unite

Forze politiche unite nell’auspicio di un intervento che risolva il problema del terrapieno che sta pericolosamente cedendo in via Viara. Nell’ultimo consiglio comunale la mozione presentata dalla civica Il Patto x Castello si è ‘trasformata’ in un testo unico con timbro e firma di tutte le forze politiche che siedono in consiglio.

Una condivisione d’intenti nella speranza di veder risolta una problematica che è in capo alla Città Metropolitana, e che appunto Il Patto intendeva portare sul tavolo del consiglio comunale attraverso una mozione ad hoc nella quale si sottolineava come il "terrapieno sotto il manto stradale sta crollando in due punti, di cui uno più esteso, verso lo strapiombo: due frane che lasciano l’asfalto nella carreggiata est senza sostegno perché privo di strutture di consolidamento".

Una criticità che, peraltro, esiste da almeno tre mesi, da quando sono giunte le prime segnalazioni alle quali ha poi fatto prontamente seguito un sopralluogo da parte del comune. "I nostri tecnici hanno verificato l’esistenza di una criticità, uno scalzamento della parete che è visibile ad occhio nudo", ha confermato anche in consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Fantazzini, che a seguito del sopralluogo già mesi fa riportò la segnalazione all’ente di competenza, la Città Metropolitana, e che poi ha inviato allo stesso ente lo scorso mese una diffida chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. Nel testo unico le forze politiche hanno chiesto alla giunta di essere informate sulla questione tanto in consiglio comunale quando in commissione lavori pubblici.

E qualcosa già si è mosso negli ultimi giorni visto che ieri al Carlino il vice sindaco e assessore Fantazzini ha confermato che "la prossima settimana dovrebbe svolgersi un sopralluogo che ci è stato preannunciato da parte della Città Metropolitana con i suoi tecnici, sopralluogo al quale come comune abbiamo chiesto di poter presenziare". La ‘trasferta’ castellana dell’ente con sede a Bologna porterà a chiarire anche lo stato di eventuale, reale pericolo in termini di sicurezza del tratto in questione di via Viara, e le conseguenti tempistiche di intervento di ripristino (a carico totale di Città Metropolitana, si diceva) della frequentata strada periferica della città.

Claudio Bolognesi