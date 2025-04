"Le persone medicina facilitano l’incanto"

Il nuovo romanzo di Gio Evan Le chiamava persone medicina (Rizzoli) racconta la sua prima iniziazione: la straordinaria complicità con una nonna che gli insegnò i valori inestimabili della montagna, della poesia, dell’invisibile. L’autore e musicista (foto) sarà alle 18 alla Coop Ambasciatori per presentare il libro.

Gio Evan, scrive nell’introduzione: "La fragilità da noi non era materiale didattico, sono stato il primo a portarla in casa e come un’influenza l’ho trasmessa agli altri. Che cosa ci racconta di lei e come è stata la reazione della sua famiglia?

"Ero troppo piccolo per ricordarmi nitidamente le loro premure, le loro mosse e le strategie che adottarono. Possiamo senza dubbio essere certi che non ci fu un grande allarmismo, la faccenda non si risolse in punta di piedi ma prendendo di buon petto la situazione. Ovvio che comunque nessuno dei miei genitori aveva confidenza con la materia, ma la montagna, invece, sì".

Lei scrive "gli uomini malvagi non sanno arrampicare". Cosa significa?

"Le persone prive di prestigio non ricercano, non sanno scavare, non arrampicano, ovvero non si predispongono mai verso il dopo, vero l’oltre. Tutte le persone che non brillano di bontà sono accumunate da una cosa: non sono curiose".

Come si riconoscono le ’Persone medicina’?

"Le persone medicina sono tutte quelle che non ti rovinano l’intorno, anzi, ti migliorano il percorso, sono facilitatori di incanto. Sono le persone che ti spingono a pensare bene a te stesso".

Quando è stato consapevole che il tempo passato con la nonna in montagna d’estate, era stata un’iniziazione?

"Lo capii subito, non si può disobbedire alla luce, non si può ignorarla. Era all’epoca interpretata come un’attrazione, irresistibile, c’era la curiosità nel vedere una vita saper agire nella bellezza, che si abbinava bene con il giusto e il buono".

Crede che il candore avventuroso dei suoi sguardi alla vita, di cui propone un rallentamento, possa aiutare chi non ce la fa a "ribellarsi"?

"Non me lo chiedo. Non penso a me come un’entità in grado di aiutare attraverso i suoi scritti o i suoi canti, la mia è solo un atto di compagnia, lo faccio per me e per gli amici. Se qualcuno attraverso una mia canzone intuisce una sua guarigione o attraverso un mio romanzo sblocca un suo trauma emotivo, è sempre per merito suo, mai mio".

Lei fa musica, scrive poesie e romanzi. Come ’decide’ in quale forma usciranno le parole?

"Io penso. È questa la mia arte. Controllare, padroneggiare e pulire il mio pensiero è il mio lavoro, il resto si sceglie da sé. Non decido io, io sono al servizio. Sono il cameriere dell’arte".

’Persone medicina’ è stato anche un brano di ’Ribellissimi’, è nata lì l’idea del libro?

"Esattissimo. Quando la scrissi sentii che era troppo poco per lei. Aveva bisogno di più spazio, di più luogo, di racconto, di più memoria. Così ancora una volta mi sono ritrovato a obbedire a questa sensazione e l’ho accontentata, dandogli romanzo".

Dove ha scritto il libro?

"Una grande parte in Sudamerica, in Amazzonia, qualche capitolo in Thailandia, in Francia, Spagna, e il finale in Italia. Mi piace chiudere i lavori in camera mia, lì iniziano solitamente, e lì devono finire".

Benedetta Cucci