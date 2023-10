Le piazze prendono vita. Nel weekend il mercato delle regioni d’Europa

Da domani a domenica nelle centrali piazze del Popolo, Garibaldi e Sassoli di San Giovanni in Persiceto, si terrà "Regioni d’Europa – Mercati internazionali". "Si tratta – spiegano gli organizzatori – di una mostra mercato itinerante con tanto di street food, artigianato ed espositori internazionali. Tre giorni all’insegna del buon cibo italiano e straniero, oltre a tanto artigianato proveniente da tutta Europa. Nelle bancarelle di ‘Regioni d’Europa’, si potrà scoprire una vasta gamma di prodotti, dall’abbigliamento all’arredamento, dal cibo squisito alle birre europee, dalla pasticceria raffinata ai tè di alta qualità". Per l’occasione si terranno inoltre due spettacoli a ingresso gratuito: domani alle 21, "Forever Young in concerto" e sabato, sempre alle 21, "SS Double P" in concerto.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, la polizia locale ha disposto modifiche alla viabilità da oggi a lunedì 30 in alcune vie e piazze del centro. In particolare: dalle 9 di oggi alle 7 di lunedì sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle piazze del Popolo, Garibaldi, Sassoli e nelle vie Pellegrini e Muzzinello (ultima parte dell’area di sosta adiacente a via Caravaggio); dalle 6 alle 14 di domani sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Guazzatoio negli stalli di sosta compresi tra Palazzo Fanin e la chiesa della Cintura; dalle 5.30 di domenica alle 7 di lunedì sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in parco Pettazzoni.