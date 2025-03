Le piccole sculture che cambiano la nostra idea di ’spazio’

Un confronto tra due artisti dalle ricerche apparentemente distanti, ma accomunati dalla volontà di compiere un’indagine a proposito dello spazio (architettonico, interiore e umano) attraverso la scultura di piccolo formato. Si tratta di Urs Lüthi (Lucerna, 1947) e Per Barclay (Oslo, 1955), protagonisti della mostra intitolata ‘Small Monuments and Archisculptures’, aperta fino al 30 aprile alla Otto Gallery (via d’Azeglio 55). Il progetto punta a riflettere sulla condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo afflitto perlopiù da un senso di precarietà. Urs Lüthi ha costruito la sua carriera artistica intrecciando fotografia, pittura, installazione e scultura in una ricerca che oscilla tra il personale e l’universale. La sua pratica è contraddistinta dall’autoritratto come linguaggio di riflessione sulla fragilità umana, la finitezza dell’esistenza e le contraddizioni del presente. Nella serie esposta in mostra, ‘Small Monuments’, Lüthi ribalta la tradizionale retorica del monumento: le sue opere non celebrano il potere, o la storia ufficiale, ma la vulnerabilità e la precarietà dell’individuo. Il suo stesso corpo diventa il soggetto di queste sculture, collocato su piedistalli che lo trasformano in oggetto da osservare. Elementi come il filo spinato e le catene richiamano la coercizione e la perdita di libertà come concetti che, secondo lui, caratterizzano la condizione umana di oggi. Inoltre, Lüthi si avvale spesso dell’ironia per evidenziare come il vero monumento del nostro tempo non sia l’eroe, ma l’uomo comune, piccolo di fronte alla complessità del mondo. Invece, Per Barclay usa la scultura come mezzo per esplorare il rapporto tra architettura, tensione psicologica e precarietà strutturale. Attivo dagli anni ’80, Barclay è noto per le sue celebri ‘oil rooms’ - stanze allagate di liquidi riflettenti che generano un senso di inquietudine e mistero - ma anche per le sue installazioni scultoree che giocano con il contrasto tra pieni e vuoti, stabilità e instabilità. Nella serie di ‘Archisculture’ – termine coniato da Achille Bonito Oliva nell’87 - presentata alla Otto Gallery, l’artista costruisce forme che evocano archetipi abitativi, privandoli però della loro funzione. Griglie, aperture, accessi negati e cavità creano un senso di ansia e minaccia imminente, trasformando lo spazio in un luogo psicologico. Il ferro, materiale freddo e industriale, si confronta con il vuoto, dando vita a strutture che oscillano tra il solido e l’effimero. In queste opere, la casa diventa un simbolo di impraticabilità e di assenza della presenza umana, suggerendo una dimensione esistenziale carica di inquietudine.

Manuela Valentini