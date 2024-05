Le pietre d’inciampo per le vittime della guerra: "Più commemorative di un grande monumento"

Creare un “inciampo mentale” è l’obiettivo di questi piccoli pezzi di memoria, quadrati di ottone delle dimensioni di un sanpietrino, posti nel selciato di fronte alle abitazioni delle vittime delle deportazioni nei Lager, ideati dall’artista tedesco Gunther Demnig all’inizio degli anni ’90. Dopo averli incontrati una prima volta, sono impossibili da dimenticare, perché viene naturale fermarsi, leggere “qui abitava”: il nome, la data di nascita, di arresto, le tappe e i luoghi della deportazione e, quasi sempre, purtroppo, la data e il campo del decesso. Nella loro semplicità esprimono più di un grande monumento, perché ci ricordano che la deportazione avveniva nelle strade dove noi camminiamo ogni giorno, ma dove chi è partito non è più tornato. Le pietre sono dedicate soprattutto a ebrei inghiottiti dalla Shoah, ma anche a oppositori politici e partigiani.

In Europa e in Italia le pietre d’inciampo sono numerose. Possiamo incontrare in Strada Maggiore 13 la famiglia Calò, madre e sei figli, tutti morti ad Auschwitz; in via de’ Gombruti 9, Leone Alberto Orvieto, rabbino capo della comunità di Bologna, e la moglie. In via del Cestello 4 abitava Mario Finzi, giovane promettente giurista e musicista. In via Rimesse vivevano i Baroncini: le cinque pietre, le uniche a Bologna dedicate a vittime non ebree, mostrano l’eccezionalità di una famiglia deportata per le opinioni politiche.